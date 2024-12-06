Армия РФ стремительно теряет важное преимущество на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ стремительно теряет важное преимущество на фронте

армия РФ
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Источник:  Sky News

Способность российских захватчиков превзойти Украину в артиллерийских обстрелах на поле боя существенно снизилась и составляет всего 1,5 российского снаряда на каждый украинский, выпущенный в ответ.

Главные тезисы

  • Ситуация на фронте постоянно меняется под влиянием многих факторов.
  • Объявленные потери армии РФ в боях за украинские территории бьют все рекорды.
  • Использование российских планерных бомб оказывает разрушающий эффект на линии фронта.

Россия теряет преимущество в артиллерии

Как утверждают западные чиновники, на это повлиял "широкое спекрт факторов".

В первую очередь речь идет об ограничениях на вражеских оборонных производственных линиях, серьезных сложностях с транспортировкой большого количества снарядов на фронт по железной дороге, а также мощных атаках украинских дронов на стратегические запасы российских и северокорейских боеприпасов на территории РФ.

Кроме того, указано, что поставки боеприпасов, которые Украина получает от союзников, помогают укрепить арсенал ВСУ.

Анонимные источники добавляют, что немалое количество российских планерных бомб, вполне возможно, компенсирует уменьшение преимущества украинских войск на артиллерийском поле боя.

Что также важно понимать, фиксируется массовое увеличение использования российских планерных бомб на линии фронта с разрушительным эффектом.

Потери армии РФ постоянно растут

Союзники Украины также подтверждают недавние заявления Киева о том, что армия РФ потеряла более 2 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными за один день прошлого месяца в боях за украинские территории.

Следует обратить внимание на то, что это самый высокий показатель потерь за все время войны.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Москва последовательно отвергает оценки потерь, предоставленные Украиной и ее союзниками. Кремль не публикует актуальные данные, — пишет издание.

По словам одного из инсайдеров, эти цифры "свидетельствуют о жестокости фронта — очень похожей на Сомму".

Речь идет о битве на реке Сомми во Франции, которая была одной из самых больших и кровавых во время Первой мировой войны.

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