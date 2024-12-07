Путін здає режим Асада. Чому Кремль ухвалив таке рішення
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін здає режим Асада. Чому Кремль ухвалив таке рішення

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін поінформував сирійського диктатора Башара Асада про те, що не має наміру істотно втручатися в те, що відбувається в його країні.

Головні тези:

  • Путін відмовився рятувати режим Асада від повстанців в Сирії.
  • Асаду повідомлено, що російське втручання буде обмеженим, оскільки у Москви інші пріоритети.
  • У Росії розпочалася паніка через загострення ситуації в Сирії, де повстанці взяли під контроль чимало населених пунктів.

Путін ухвалив неочікуване рішення щодо Сирії

Нелегітимний президент РФ не приховує від Башара Асада, що не буде рятувати його режим від повстанців.

Як відомо, останні стрімко наступають та лише за кілька тижнів змогли захопити кілька великих міст.

Редакція видання Sky News Arabia з посиланням на обізнане джерело повідомила, що Асада поінформували, що втручання Росії якщо й буде, то обмежене, оскільки у Москви зараз «інші пріоритети».

Москва не має плану порятунку Асада, режим якого ледь не впав у 2011 році і протримався останні 9 років завдяки російській армії. Цей план навряд чи з'явиться, каже джерело Bloomberg з огляду на те, що армія Асада відступає і здає одне місто за іншим, — пишуть журналісти.

Фото: скриншот

Як у Росії реагують на події в Сирії

У країні-агресорці майже одразу розпочалася паніка після того, як у Сирії знову спалахнуло повстання після 4 років відносного затишшя.

Що важливо розуміти, фактично стартував новий етап громадянської війни.

30 листопада повстанці взяли під свій контроль одне з найбільших міст — Алеппо.

На такий неочікуваний розвиток подій одним з перших відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков, однак його заява була стриманою та загально.

Звичайно, це зазіхання на суверенітет Сирії в цьому регіоні, — збрехав представник Путіна.

Він також додав, що офіційна Москва виступає за те, щоб “влада Сирії швидше навела лад” у регіоні.

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