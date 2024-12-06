Лукашенко поскаржився Путіну на НАТО та випросив "для захисту" ракету "Орєшнік"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звернувся до нелегітимного президента Росії Володимира Путіна на зустрічі у Мінську 6 грудня з проханням розмістити на території країни найновіший російський ракетний комплекс "Орєшнік". Путін пообіцяв у 2025 році виконати це прохання.

Лукашенко скаржився Путіну на НАТО та просив “Орєшнік”

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив росйського диктатора Володимира Путіна розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орєшник".

За словами Лукашенка, Білорусь нібито дуже непокоїть ситуація у Західній Європі, особливо поблизу білоруських кордонів з боку Польщі та Литви.

Ми оцінюємо це як небезпеку ще більшу, ніж з боку воюючої України. У безпосередній близькості до білоруського кордону розміщуються війська Польщі, Литви, туди стягуються збройні сили НАТО з інших держав, у тому числі з Німеччини. Тобто ситуація є дуже напруженою. Польща витрачає величезні ресурси на озброєння своєї армії. Якщо вони хочуть у мирі з нами жити, як вони заявляють, навіщо тоді витрачати мільярди доларів на озброєння? — лицемірно сказав Лукашенко.

Також він назвав НАТО “загроза нашому спільному угрупованню (Союзної держави — ред).

І публічно попросив Путіна розмістити “Орєшнік” на території Білорусі, бо це “серйозно заспокоїло б деякі "розуми", які вже готові воювати проти Білорусі".

На думку білоруського диктатора, таке розміщення є доцільним і в рамках прийнятих нещодавно Концепції безпеки та Договору про гарантії безпеки в СД.

У нас є певні місця, де ми можемо розмістити цю зброю. З однією лише умовою — що цілі для цієї зброї будуть визначатися військово-політичним керівництвом Білорусі. А поки ви нас навчите користуватися цією зброєю, якщо це буде зроблено (буде прийнято позитивне рішення з розміщення в Білорусі. Поширити

І цинічно додав, що Росія вміє це робити, “ви це продемонстрували нещодавно", натякаючи на удар ракетою “Орєшнік” по мирному українському місту Дніпро.

Яка мета зустрічі Путіна та Лукашенка у Мінську

6 грудня нелегітимний президент РФ Володимир Путін прибув до Білорусі разом з кількома членами своєї команди. Там вони планують взяти участь в засіданні Вищої держради так званої Союзної держави.

З Лукашенко Путін має намір розглянути хід виконання основних напрямів реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки. Окрім того, у центрі уваги буде підготовлена концепція безпеки Союзної держави.

Попереднього разу Путін прилітав до Білорусі 23 травня 2024 року.