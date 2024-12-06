Лукашенко пожаловался Путину на НАТО и выпросил "для защиты" ракету "Орешник"
Категория
Мир
Дата публикации

Лукашенко пожаловался Путину на НАТО и выпросил "для защиты" ракету "Орешник"

Лукашенко и Путин
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Источник:  online.ua

Белорусский диктатор Александр Лукашенко обратился к нелегитимному президенту России Владимиру Путину на встрече в Минске 6 декабря с просьбой разместить на территории страны новейший российский ракетный комплекс "Орешник".

Главные тезисы

  • Лукашенко попросил Путина разместить на территории Беларуси ракетный комплекс “Орешник” будто бы для защиты от угрозы со стороны НАТО.
  • Путин и Лукашенко планируют обсудить ход выполнения договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
  • Размещение ракеты “Орешник” на территории Беларуси предлагается с условием определения целей для оружия военно-политическим руководством страны.

Лукашенко жаловался Путину на НАТО и просил "Орешник"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник".

По словам Лукашенко, Беларусь вроде бы очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи белорусских границ со стороны Польши и Литвы.

Мы оцениваем это как опасность еще большую, чем со стороны воюющей Украины. В непосредственной близости к белорусской границе размещаются войска Польши, Литвы, туда взимаются вооруженные силы НАТО из других государств, в том числе из Германии. То есть ситуация очень напряженная. Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии. Если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тогда тратить миллиарды долларов на вооружение? — лицемерно сказал Лукашенко.

Также он назвал НАТО “угрозой нашей общей группировке (Союзного государства — ред).

И публично попросил Путина разместить "Орешник" на территории Беларуси, потому что это "серьезно успокоило бы некоторые "умы", которые уже готовы воевать против Беларуси".

По мнению белорусского диктатора, такое размещение целесообразно и в рамках принятых недавно Концепции безопасности и Договора о гарантиях безопасности в СД.

У нас есть определенные места, где мы можем разместить это оружие. С одним лишь условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси. А пока вы научите нас пользоваться этим оружием, если это будет сделано (будет принято положительное решение по размещению в Беларуси.

И цинично добавил, что Россия умеет это делать, "вы это продемонстрировали недавно", намекая на удар ракетой "Орешник" по мирному украинскому городу Днепр.

Какова цель встречи Путина и Лукашенко в Минске

6 декабря нелегитимный президент РФ Владимир Путин прибыл в Белоруссию вместе с несколькими членами своей команды. Там они планируют поучаствовать в заседании Высшего госсовета так называемого Союзного государства.

С Лукашенко Путин намерен рассмотреть ход выполнения основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Кроме того, в центре внимания будет подготовлена концепция безопасности Союзного государства.

В предыдущий раз Путин прилетал в Беларусь 23 мая 2024 года.

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