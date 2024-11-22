Лукашенко угрожает вообще отключить интернет в Беларуси. В чем причина

Нелегитимный президент Беларуси и приспешник российского диктатора Путина Александр Лукашенко панически боится массовых протестов на выборах и уже угрожает полностью отключить интернет в стране.

Лукашенко опасается массовых протестов во время выборов

В январе 2025 г. в Беларуси назначены новые президентские выборы.

Во время встречи в Минском государственном лингвистическом университете со студентами нескольких учебных заведений Лукашенко заявил, что если в Беларуси повторятся массовые протесты в это время — интернет будет полностью отключен.

Как вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то не написали, если завтра страны не будет, — цинично заявил он и добавил, что в 2020-м интернет отключили из-за того, что "тогда разговор шел о судьбе страны". Поделиться

В том же числе он отметил, что решение по отключению интернета было принято лично им.

Никто там никого не ломал и не избивал, никого там бить и ломать не надо было. Белорусы — они не такие люди. И я понимал, откуда все идет. Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти". , как будем идти... — заявил диктатор, обвинив в массовых протестах в Беларуси Польшу и вспомнив украинский Майдан, которого панически боялись и он, и Путин. — Я понимал, к чему мы можем прийти, чем в Украине.

Протесты в Беларуси

Выборы президента Беларуси в 2020 году

Протесты в Беларуси, продолжавшиеся с 2020 по 2021 год, стали самыми масштабными в истории страны. Они начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным, Лукашенко якобы набрал более 80% голосов, однако значительная часть населения и международное сообщество заявили о массовых фальсификациях.

Ключевой соперницей Лукашенко стала Светлана Тихановская, жена заключённого блоггера Сергея Тихановского. Ее выдвижение на выборы стало ответом на запрет мужу баллотироваться. Поделиться

Протестные акции жестко подавлялись силовыми структурами, что сопровождалось массовыми арестами, пытками и многочисленными случаями насилия. Эти действия вызвали резкое осуждение международного сообщества. Вскоре после начала протестов Тихановская была вынуждена уехать за границу из-за угрозы ее безопасности.