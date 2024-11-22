Лукашенко угрожает вообще отключить интернет в Беларуси. В чем причина

Нелегитимный президент Беларуси и приспешник российского диктатора Путина Александр Лукашенко панически боится массовых протестов на выборах и уже угрожает полностью отключить интернет в стране.
Главные тезисы
- Лукашенко панически боится массовых протестов на выборах в Беларуси и угрожает полным отключением интернета в стране.
- Протесты в Беларуси после выборов 2020 года были самыми масштабными в истории страны, вызванные фальсификацией выборов и репрессиями власти.
- Выборы президента Беларуси в 2020 году сопровождались жестким подавлением протестов, массовыми арестами и насилием со стороны силовых структур.
Лукашенко опасается массовых протестов во время выборов
В январе 2025 г. в Беларуси назначены новые президентские выборы.
Во время встречи в Минском государственном лингвистическом университете со студентами нескольких учебных заведений Лукашенко заявил, что если в Беларуси повторятся массовые протесты в это время — интернет будет полностью отключен.
В том же числе он отметил, что решение по отключению интернета было принято лично им.
Никто там никого не ломал и не избивал, никого там бить и ломать не надо было. Белорусы — они не такие люди. И я понимал, откуда все идет. Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти". , как будем идти... — заявил диктатор, обвинив в массовых протестах в Беларуси Польшу и вспомнив украинский Майдан, которого панически боялись и он, и Путин. — Я понимал, к чему мы можем прийти, чем в Украине.
Выборы президента Беларуси в 2020 году
Протесты в Беларуси, продолжавшиеся с 2020 по 2021 год, стали самыми масштабными в истории страны. Они начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным, Лукашенко якобы набрал более 80% голосов, однако значительная часть населения и международное сообщество заявили о массовых фальсификациях.
Протестные акции жестко подавлялись силовыми структурами, что сопровождалось массовыми арестами, пытками и многочисленными случаями насилия. Эти действия вызвали резкое осуждение международного сообщества. Вскоре после начала протестов Тихановская была вынуждена уехать за границу из-за угрозы ее безопасности.
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