Лукашенко погрожує взагалі вимкнути інтернет у Білорусі. У чому причина

Нелегітимний президент Білорусі та поплічник російського диктатора Путіна Олександр Лукашенко панічно боїться масових протестів під час виборів та вже погрожує повністю відключити інтернет у країні.

Лукашенко боїться масових протестів під час виборів

У січні 2025 року в Білорусі призначені нові президентські вибори.

Під час зустрічі в Мінському державному лінгвістичному університеті зі студентами кількох навчальних закладів Лукашенко заявив, що, якщо в Білорусі повторяться масові протести у цей час — інтернет буде повністю відключено.

Як ви думаєте, я буду дивитися і молитися, що ви комусь не написали, якщо завтра країни не буде, — цинічно заявив він та додав, що у 2020-му інтернет відключили через те, що "тоді розмова йшла про долю країни". Поширити

У тому ж числі він відзначив, що рішення щодо відключення інтернету було прийнято особисто ним.

Ніхто там нікого не ламав і не бив, нікого там бити і ламати не треба було. Білоруси — вони не такі люди. І я розумів, звідки все йде. Через інтернет це все йшло, з Польщі насамперед: маршрути, куди йтимемо". , як будемо йти ... — заявив диктатор, звинувативши у масових протестах у Білорусі Польщу та згадавши український Майдан, якого панічно боялися і він, і Путін. — Я розумів, до чого ми можемо прийти. ніж в Україні. У нас це було б, було б жорсткіше.

Протести у Білорусі

Вибори президента Білорусі у 2020 році

Протести в Білорусі, які тривали з 2020 до 2021 року, стали наймасштабнішими в історії країни. Вони розпочалися після президентських виборів 9 серпня 2020 року. За офіційними даними, Лукашенко нібито набрав понад 80% голосів, однак значна частина населення і міжнародна спільнота заявили про масові фальсифікації.

Ключовою суперницею Лукашенка стала Світлана Тихановська, дружина ув’язненого блогера Сергія Тихановського. Її висунення на вибори стало відповіддю на заборону чоловікові балотуватися. Поширити

Протестні акції жорстко придушувалися силовими структурами, що супроводжувалося масовими арештами, катуваннями та численними випадками насильства. Ці дії викликали різке засудження міжнародної спільноти. Невдовзі після початку протестів Тихановська була змушена виїхати за кордон через загрозу її безпеці.