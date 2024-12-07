Друг Путіна довів до банкрутства один з найбільших заводів у Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Друг Путіна довів до банкрутства один з найбільших заводів у Росії

Ще один важливий для Путіна завод збанкрутіє

У країні агресорці РФ стартував процес банкрутства компанії "Ангстрем", яка займалась виробництвом чіпів. 

Головні тези:

  • Друг Путіна та державний діяч Леонід Рейман відповідальний за провал проєкту “Ангстрем”.
  • Завод відігравав важливу роль у російському виробництві чіпів та мікросхем.
  • Російський уряд спрямовує зусилля на розвиток виробництва чіпів та технологічних пристроїв, однак стикається з багатьма невдачами.

Збанкрутів ще один важливий для Путіна завод

Згідно з останніми даними, рішення про визнання боржника банкрутом ухвалили за заявою банку "Зенит".

5 років тому суд стягнув з компанії "Ангстрем" на користь банку 1 млрд рублів, однак вказані кошти підприємство так і не повернуло.

Що важливо розуміти, саме "Ангстрем" був вкрай важливим для російського диктатора Володимира Путіна, адже ще нещодавно його вважали найбільшим в країні виробником мікрочіпів.

Проєкт курирував друг Путіна і російський державний діяч Леонід Рейман, який займав пост міністра зв'язку, а з 2008 по 2010 роки був радником президента Росії.

Окрім того, наголошується, що в 2008 році його компанія отримала кредитну лінію ВЕБу у понад 800 млн євро на створення виробництва процесорів, смарт-карток та електронних паспортів.

Проте через провальне управління розмір боргів перевищив 100 млрд рублів, при цьому "Ангстрем" перестав платити за кредитами.

За словам журналістів, сам Рейман вчасно відсторонився від проєкту і не постраждав.

Фото: скриншот

Що важливо знати про виробництво чипів в Росії

У 2024 році вперше з'явилася інформація про те, що країна-агресорка має намір запустити серійне виробництво чипів західного зразка 2000-х років.

Ба більше, наголошувалося, що в Кремлі доручили до 2028 року налагодити в РФ серійне виробництво мікросхем із топологією 65 нм.

Також нагадаємо, що у 2023-му російській уряд затвердив концепцію технологічного розвитку до 2030 року.

В ній йшлося, зокрема, про виробництво чіпів, високоточних верстатів та робототехніки.

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