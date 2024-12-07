В стране-агрессорке РФ стартовал процесс банкротства компании "Ангстрем", занимавшейся производством чипов.
Главные тезисы
- Друг Путина и государственный деятель Леонид Рейман ответственен за провал проекта "Ангстрем".
- Завод играл немаловажную роль в российском производстве чипов и микросхем.
- Российское правительство направляет усилия на развитие чипов и технологических устройств, однако сталкивается со множеством неудач.
Обанкротился еще один важный для Путина завод
Согласно последним данным, решение о признании должника банкротом было принято по заявлению банка "Зенит".
5 лет назад суд взыскал с компании "Ангстрем" в пользу банка 1 млрд рублей, однако указанные средства предприятие так и не вернуло.
Что важно понимать, именно "Ангстрем" был крайне важным для российского диктатора Владимира Путина, ведь еще недавно его считали крупнейшим в стране производителем микрочипов.
Проект курировал друг Путина, ранее занимавший пост министра связи, российский государственный деятель Леонид Рейман, который с 2008 по 2010 годы был советником президента России.
Кроме того, указано, что в 2008 году его компания получила кредитную линию ВЭБа более чем в 800 млн евро на создание производства процессоров, смарт-карт и электронных паспортов.
Однако из-за провального управления размер долгов превысил 100 млрд рублей, при этом "Ангстрем" перестал платить по кредитам.
По словам журналистов, сам Рейман вовремя отстранился от проекта и не пострадал.
Что важно знать о производстве чипов в России
В 2024 году впервые появилась информация о том, что страна-агрессорка намерена запустить серийное производство чипов западного образца 2000-х годов.
Более того, было указано, что в Кремле поручили до 2028 года наладить в РФ серийное производство микросхем с топологией 65 нм.
Также напомним, что в 2023 году российское правительство утвердило концепцию технологического развития до 2030 года.
В ней говорилось, в частности, о производстве чипов, высокоточных станков и робототехники.
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