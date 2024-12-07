Официальный Брюссель призывает Вашингтон обсудить способы смягчения своих санкций против российского “Газпромбанка”.

ЕС добивается ослабления санкций против РФ

Что важно понимать, именно “Газпромбанк” играет ключевую роль для обеспечения поставки российского природного газа в страны Евросоюза.

Как удалось узнать британским журналистам, официальные Брюссель и Вашингтон по состоянию на сегодняшний день обсуждают тип и объем смягчающих мер.

Переговоры сторон начались после предупреждения некоторых европейских государств и компаний, что санкции против "Газпромбанка" будут представлять риск безопасности поставкам газа.

Кроме того, сообщается, что доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС упала с более чем 40% в 2021 году до около 8% в 2023-м.

Из государств Евросоюза только Венгрия и Словакия продолжают получать трубопроводный российский газ; до недавнего времени в этом списке также была Австрия. Поделиться

По словам инсайдеров, Брюссель и Вашингтон рассматривают разные сценарии действий.

В частности, активно обсуждают предложение разрешить осуществлять платежи через люксембургскую дочернюю компанию “Газпромбанка” или другие каналы платежей.

Венгрия призывает США частично снять санкции с "Газпрома"

Недавно также стало известно, что официальный Будапешт обратился к Вашингтону с запросом снять санкции с “Газпрома” РФ, касающиеся платежей за газ.

Команда венгерского лидера Виктора Орбана утверждает, что они могут негативно отразиться на некоторых союзниках США.

Вчера мы подали наш запрос в соответствующие американские органы власти, призывающие предоставить “Газпромбанку” исключение из санкций, когда дело доходит до платежей за природный газ. Петер Сийярто Глава МИД Венгрии

По словам венгерского дипломата, любое освобождение будет аналогично тем, что предоставляются другим банкам РФ, которые обрабатывают платежи за российский уран, закупленный Штатами.