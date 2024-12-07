ЕС просит США смягчить санкции против России — что происходит

Официальный Брюссель призывает Вашингтон обсудить способы смягчения своих санкций против российского “Газпромбанка”.
Главные тезисы
- Некоторые европейские государства и компании выразили возмущение санкциями против “Газпромбанка”, поскольку они угрожают безопасности поставок газа.
- Венгрия и Словакия среди немногих стран ЕС, продолжающих получать российский газ.
- ЕС рассматривает разные сценарии действий, включая возможность осуществления платежей за газ через другие каналы.
ЕС добивается ослабления санкций против РФ
Что важно понимать, именно “Газпромбанк” играет ключевую роль для обеспечения поставки российского природного газа в страны Евросоюза.
Как удалось узнать британским журналистам, официальные Брюссель и Вашингтон по состоянию на сегодняшний день обсуждают тип и объем смягчающих мер.
Переговоры сторон начались после предупреждения некоторых европейских государств и компаний, что санкции против "Газпромбанка" будут представлять риск безопасности поставкам газа.
Кроме того, сообщается, что доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС упала с более чем 40% в 2021 году до около 8% в 2023-м.
По словам инсайдеров, Брюссель и Вашингтон рассматривают разные сценарии действий.
В частности, активно обсуждают предложение разрешить осуществлять платежи через люксембургскую дочернюю компанию “Газпромбанка” или другие каналы платежей.
Венгрия призывает США частично снять санкции с "Газпрома"
Недавно также стало известно, что официальный Будапешт обратился к Вашингтону с запросом снять санкции с “Газпрома” РФ, касающиеся платежей за газ.
Команда венгерского лидера Виктора Орбана утверждает, что они могут негативно отразиться на некоторых союзниках США.
По словам венгерского дипломата, любое освобождение будет аналогично тем, что предоставляются другим банкам РФ, которые обрабатывают платежи за российский уран, закупленный Штатами.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-