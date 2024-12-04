Стремится пользоваться энергоносителями РФ. Венгрия просит США частично снять санкции с Газпрома

Венгрия обратилась в Соединенные Штаты Америки с запросом снять санкции с Газпрома РФ, касающиеся платежей за природный газ.
Главные тезисы
- Венгрия обратилась к США с просьбой снять санкции с Газпрома, чтобы продолжать платить без ограничений за российский газ в условиях диверсификации поставок энергоносителей.
- Российские энергоресурсы играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Венгрии, поэтому страна стремится разрешить ситуацию с санкциями с Газпромом.
- Давление на Венгрию и соседей нарастает, чтобы быстрее сократить зависимость от российской энергии после событий в Украине, подчеркивающих важность диверсификации источников энергоносителей.
- Венгрия получает значительную часть своего импорта газа из России и подписала долгосрочное соглашение на поставку газа, что усиливает потребность в быстрой диверсификации.
- Визит венгерских министров в Москву и Вашингтон свидетельствует о серьезности проблемы и стремлении разрешить вопрос санкций и обеспечить энергетическую безопасность страны.
Венгрия стремится платить без ограничений за российский газ
Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Отмечено, что на брифинге Сийярто также процитировал госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил, что "готов проконсультироваться с союзниками, для которых санкции (против Газпрома, — ред.) вызвали проблемы".
В то же время глава МИД Венгрии заявил, что любое увольнение будет аналогично тем, что предоставляются другим банкам РФ, которые обрабатывают платежи за российский уран, закупленный Штатами.
По словам Сийярто, он в среду отправится в Вашингтон, однако не раскрыл подробности предстоящих переговоров.
Венгрия получает около двух третей своего импорта газа из России, но давление на страну вместе с некоторыми соседями растет, чтобы быстрее диверсифицироваться от российской энергии после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Венгрия получает 4,5 млрд куб газа в год от России по 15-летнему соглашению, подписанному в 2021 году.
Сийярто расхвалил российские газ и нефть
Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто 2 декабря после встречи с российским вице-премьер-министром Александром Новаком в Москве отметил решающую роль российских энергоресурсов в энергетической безопасности Венгрии.
Об этом в соцсети Х написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
В сообщении говорится, что после встреч с Новаком и руководителями российских энергетических компаний в Москве Сийярто отметил решающую роль российских нефти, газа и ядерного топлива в энергетической безопасности Венгрии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-