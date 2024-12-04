Стремится пользоваться энергоносителями РФ. Венгрия просит США частично снять санкции с Газпрома

Венгрия обратилась в Соединенные Штаты Америки с запросом снять санкции с Газпрома РФ, касающиеся платежей за природный газ.

Венгрия стремится платить без ограничений за российский газ

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Вчера мы подали наш запрос в соответствующие американские органы власти, призывающие предоставить Газпромбанку исключение из санкций, когда дело доходит до платежей за природный газ. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Отмечено, что на брифинге Сийярто также процитировал госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил, что "готов проконсультироваться с союзниками, для которых санкции (против Газпрома, — ред.) вызвали проблемы".

В то же время глава МИД Венгрии заявил, что любое увольнение будет аналогично тем, что предоставляются другим банкам РФ, которые обрабатывают платежи за российский уран, закупленный Штатами.

По словам Сийярто, он в среду отправится в Вашингтон, однако не раскрыл подробности предстоящих переговоров.

Информационное агентство отмечает, что венгерский министр также ездил в Москву на переговоры с министром энергетики РФ. Поделиться

Венгрия получает около двух третей своего импорта газа из России, но давление на страну вместе с некоторыми соседями растет, чтобы быстрее диверсифицироваться от российской энергии после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Венгрия получает 4,5 млрд куб газа в год от России по 15-летнему соглашению, подписанному в 2021 году.

Сийярто расхвалил российские газ и нефть

Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто 2 декабря после встречи с российским вице-премьер-министром Александром Новаком в Москве отметил решающую роль российских энергоресурсов в энергетической безопасности Венгрии.

Об этом в соцсети Х написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.