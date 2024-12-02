Только переговоры. Сийярто в Москве продолжил "миротворческую миссию" Орбана насчет Украины
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Только переговоры. Сийярто в Москве продолжил "миротворческую миссию" Орбана насчет Украины

Сийярто и Лавров
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Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 декабря совершил визит в Москву, где встретился с главой МИД РФ, одиозным Сергеем Лавровым. И, по примеру своего руководителя Виктора Орбана, Сийярто продвигает российские нарративы по поводу переговоров Украины и РФ.

Главные тезисы

  • Петер Сийярто продолжает миротворческую миссию своего руководителя Орбана, поддерживая российские нарративы.
  • Министр иностранных дел Венгрии определил роль российской нефти, газа и ядерного топлива как решающую энергетическую безопасность Венгрии.
  • Венгрия активно ищет способы избежать последствий санкций США против российского Газпромбанка в контексте поставок энергоносителей, подтверждая свою поддержку сотрудничеству с РФ.
  • Визит в Москву и встречи Петера Сийярто с российскими представителями свидетельствуют о намерениях Венгрии поддерживать сотрудничество на различных уровнях, включая энергетику и дипломатию.
  • Сийярто подчеркнул важность мирного разрешения конфликтов через переговоры и сотрудничество с региональными партнерами, что считает ключевым для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Сийярто тоже стал "миротворцем" в Москве

Об этом венгерский политик сообщил в Facebook.

Венгрия на стороне мира. За последнюю тысячу дней доказано, что война в Украине не имеет развязки на поле боя, поэтому развязку нужно искать за столом переговоров.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

По его словам, "разрыв дипломатических отношений делает невозможным решение (войны — ред.) путем переговоров и, следовательно, прекращения войны".

Глава венгерского МИД также заявил, что Будапешт поддерживает диалог между Киевом и Москвой, поскольку "лишь так миротворческая миссия имеет шансы на успех".

Сийярто расхвалил российские газ и нефть

Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в понедельник после встречи с российским вице-премьер-министром Александром Новаком в Москве отметил решающую роль российских энергоресурсов в энергетической безопасности Венгрии.

Об этом в соцсети Х написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

В сообщении говорится, что после встреч с Новаком и руководителями российских энергетических компаний в Москве Сийярто отметил решающую роль российских нефти, газа и ядерного топлива в энергетической безопасности Венгрии.

Это не политический вопрос или выбор. Это вопрос физической реальности, продиктованной инфраструктурой, — заявил глава венгерского МИД, заметив, что у Будапешта нет лучших альтернатив с точки зрения цены или надежности.

Сийярто также сообщил, что юридические эксперты работают над решением проблем с платежами, вызванными санкциями США против российского «Газпромбанка», обслуживающего транзакции по поставкам энергоносителей.

В сообщении Ковача утверждается, что Новак и российские энергетические компании подтвердили приверженность «бесперебойному сотрудничеству и поставке» в Венгрию.

Если есть обоюдное желание, решение будет найдено, — сказал Сийярто, отметив сотрудничество Венгрии с региональными партнерами, которые также зависят от российских энергоносителей.

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