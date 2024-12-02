Только переговоры. Сийярто в Москве продолжил "миротворческую миссию" Орбана насчет Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 декабря совершил визит в Москву, где встретился с главой МИД РФ, одиозным Сергеем Лавровым. И, по примеру своего руководителя Виктора Орбана, Сийярто продвигает российские нарративы по поводу переговоров Украины и РФ.

Сийярто тоже стал "миротворцем" в Москве

Об этом венгерский политик сообщил в Facebook.

Венгрия на стороне мира. За последнюю тысячу дней доказано, что война в Украине не имеет развязки на поле боя, поэтому развязку нужно искать за столом переговоров. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

По его словам, "разрыв дипломатических отношений делает невозможным решение (войны — ред.) путем переговоров и, следовательно, прекращения войны".

Глава венгерского МИД также заявил, что Будапешт поддерживает диалог между Киевом и Москвой, поскольку "лишь так миротворческая миссия имеет шансы на успех". Поделиться

Сийярто расхвалил российские газ и нефть

Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в понедельник после встречи с российским вице-премьер-министром Александром Новаком в Москве отметил решающую роль российских энергоресурсов в энергетической безопасности Венгрии.

Об этом в соцсети Х написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

В сообщении говорится, что после встреч с Новаком и руководителями российских энергетических компаний в Москве Сийярто отметил решающую роль российских нефти, газа и ядерного топлива в энергетической безопасности Венгрии.

Это не политический вопрос или выбор. Это вопрос физической реальности, продиктованной инфраструктурой, — заявил глава венгерского МИД, заметив, что у Будапешта нет лучших альтернатив с точки зрения цены или надежности.

Сийярто также сообщил, что юридические эксперты работают над решением проблем с платежами, вызванными санкциями США против российского «Газпромбанка», обслуживающего транзакции по поставкам энергоносителей.

В сообщении Ковача утверждается, что Новак и российские энергетические компании подтвердили приверженность «бесперебойному сотрудничеству и поставке» в Венгрию.