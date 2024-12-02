Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 декабря совершил визит в Москву, где встретился с главой МИД РФ, одиозным Сергеем Лавровым. И, по примеру своего руководителя Виктора Орбана, Сийярто продвигает российские нарративы по поводу переговоров Украины и РФ.
Главные тезисы
- Петер Сийярто продолжает миротворческую миссию своего руководителя Орбана, поддерживая российские нарративы.
- Министр иностранных дел Венгрии определил роль российской нефти, газа и ядерного топлива как решающую энергетическую безопасность Венгрии.
- Венгрия активно ищет способы избежать последствий санкций США против российского Газпромбанка в контексте поставок энергоносителей, подтверждая свою поддержку сотрудничеству с РФ.
- Визит в Москву и встречи Петера Сийярто с российскими представителями свидетельствуют о намерениях Венгрии поддерживать сотрудничество на различных уровнях, включая энергетику и дипломатию.
- Сийярто подчеркнул важность мирного разрешения конфликтов через переговоры и сотрудничество с региональными партнерами, что считает ключевым для обеспечения мира и безопасности в регионе.
Сийярто тоже стал "миротворцем" в Москве
Об этом венгерский политик сообщил в Facebook.
По его словам, "разрыв дипломатических отношений делает невозможным решение (войны — ред.) путем переговоров и, следовательно, прекращения войны".
Сийярто расхвалил российские газ и нефть
Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в понедельник после встречи с российским вице-премьер-министром Александром Новаком в Москве отметил решающую роль российских энергоресурсов в энергетической безопасности Венгрии.
Об этом в соцсети Х написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
В сообщении говорится, что после встреч с Новаком и руководителями российских энергетических компаний в Москве Сийярто отметил решающую роль российских нефти, газа и ядерного топлива в энергетической безопасности Венгрии.
Это не политический вопрос или выбор. Это вопрос физической реальности, продиктованной инфраструктурой, — заявил глава венгерского МИД, заметив, что у Будапешта нет лучших альтернатив с точки зрения цены или надежности.
Сийярто также сообщил, что юридические эксперты работают над решением проблем с платежами, вызванными санкциями США против российского «Газпромбанка», обслуживающего транзакции по поставкам энергоносителей.
В сообщении Ковача утверждается, что Новак и российские энергетические компании подтвердили приверженность «бесперебойному сотрудничеству и поставке» в Венгрию.
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