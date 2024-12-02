Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 2 грудня здійснив візит до Москви, де зустрівся із главою МЗС РФ, одіозним Сергієм Лавровим. І, за прикладом свого керівника Віктора Орбана, Сійярто просуває російські наративи щодо перемовин України та РФ.
Головні тези:
- Сійярто підтримує російські наративи щодо перемовин України та РФ, залишаючись на боці миру і висловлюючи підтримку діалогу між Києвом і Москвою.
- Міністр визначив роль російської нафти, газу та ядерного палива як вирішальну в енергетичній безпеці Угорщини, обґрунтовуючи це фізичною реальністю.
- Угорщина активно шукає способи уникнути наслідків санкцій США проти російського «Газпромбанку» у контексті постачання енергоносіїв.
- Позиція Сійярто підкреслює важливість можливості мирного вирішення конфліктів через перемовини та співпрацю з регіональними партнерами.
- Його візит до Москви та зустрічі з російськими представниками свідчать про наміри Угорщини підтримувати співпрацю з РФ на різних рівнях, включаючи енергетику та дипломатію.
Сійярто теж став “миротворцем” у Москві
Про це угорський політик повідомив у Facebook.
За його словами, "розрив дипломатичних відносин робить неможливим вирішення (війни — ред.) шляхом переговорів і, отже, припинення війни".
Сійярто розхвалив російські газ і нафту
Угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто у понеділок після зустрічі із російським віцепрем’єр-міністром Олександром Новаком у Москві наголосив на вирішальній ролі російських енергоресурсів в енергетичній безпеці Угорщини.
Про це у соцмережі Х написав речник угорського уряду Золтан Ковач.
У дописі йдеться, що після зустрічей із Новаком та керівниками російських енергетичних компаній у Москві Сійярто наголосив на вирішальній ролі російських нафти, газу та ядерного палива в енергетичній безпеці Угорщини.
Це не політичне питання або вибір. Це питання фізичної реальності, продиктованої інфраструктурою, — заявив очільник угорського МЗС, зауваживши, що наразі Будапешт не має кращих альтернатив з точки зору ціни або надійності.
Сійярто також повідомив, що юридичні експерти працюють над розв'язанням проблем із платежами, спричиненими санкціями США проти російського «Газпромбанку», який обслуговує транзакції з постачання енергоносіїв.
У дописі Ковача стверджується, що Новак і російські енергетичні компанії підтвердили відданість «безперебійній співпраці та постачанню» в Угорщину.
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