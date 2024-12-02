Тільки перемовини. Сійярто в Москві продовжив "миротворчу місію" Орбана щодо України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 2 грудня здійснив візит до Москви, де зустрівся із главою МЗС РФ, одіозним Сергієм Лавровим. І, за прикладом свого керівника Віктора Орбана, Сійярто просуває російські наративи щодо перемовин України та РФ.

Сійярто теж став “миротворцем” у Москві

Про це угорський політик повідомив у Facebook.

Угорщина на боці миру. За останню тисячу днів остаточно доведено, що війна в Україні не має розв’язку на полі бою, тому розв’язку потрібно шукати за столом переговорів. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

За його словами, "розрив дипломатичних відносин робить неможливим вирішення (війни — ред.) шляхом переговорів і, отже, припинення війни".

Глава угорського МЗС також заявив, що Будапешт підтримує діалог між Києвом і Москвою, оскільки "лише так миротворча місія має шанси на успіх". Поширити

Сійярто розхвалив російські газ і нафту

Угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто у понеділок після зустрічі із російським віцепрем’єр-міністром Олександром Новаком у Москві наголосив на вирішальній ролі російських енергоресурсів в енергетичній безпеці Угорщини.

Про це у соцмережі Х написав речник угорського уряду Золтан Ковач.

У дописі йдеться, що після зустрічей із Новаком та керівниками російських енергетичних компаній у Москві Сійярто наголосив на вирішальній ролі російських нафти, газу та ядерного палива в енергетичній безпеці Угорщини.

Це не політичне питання або вибір. Це питання фізичної реальності, продиктованої інфраструктурою, — заявив очільник угорського МЗС, зауваживши, що наразі Будапешт не має кращих альтернатив з точки зору ціни або надійності.

Сійярто також повідомив, що юридичні експерти працюють над розв'язанням проблем із платежами, спричиненими санкціями США проти російського «Газпромбанку», який обслуговує транзакції з постачання енергоносіїв.

У дописі Ковача стверджується, що Новак і російські енергетичні компанії підтвердили відданість «безперебійній співпраці та постачанню» в Угорщину.