Сийярто похвалил "совершенно новый подход" властей на Закарпатье
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Сийярто похвалил "совершенно новый подход" властей на Закарпатье

Петер Сийярто
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Источник:  online.ua

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он поддерживает нововведение главы Закарпатской ОВ Виктора Микиты, ведь они улучшили отношения между странами.

Что известно о визите Сийярто в Украину

По убеждению шефа венгерской дипломатии, Виктор Микита "принес на Закарпатье совершенно новый подход: культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить бок о бок в мире и согласии".

Петер Сийярто также уверял, что официальный Будапешт хочет улучшить сотрудничество с Украиной.

Поэтому хорошо, что глава ОВА присоединился к украинской делегации на границе в Захоне, – написал венгерский дипломат в своих социальных сетях.

Затем глава МИД Венгрии выехал в Ужгород, где встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем офиса президента Андреем Ермаком.

Украинская и венгерская стороны будут договариваться о будущей встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

По словам самого Сийярто, встреча лидеров стран будет иметь смысл, "если это может принести результат".

Орбан может приехать в Украину впервые за 15 лет

Как сообщила недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, украинское правительство сейчас активно занимается подготовкой визита венгерского лидера Виктора Орбана в Киев.

Еще в декабре 2023 года венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что принял приглашение президента Украины поговорить о вопросах двусторонних отношений.

Зеленский ранее рассказывал, что в разговоре просил Орбана назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.

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