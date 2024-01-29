Сийярто похвалил "совершенно новый подход" властей на Закарпатье

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он поддерживает нововведение главы Закарпатской ОВ Виктора Микиты, ведь они улучшили отношения между странами.
Что известно о визите Сийярто в Украину
По убеждению шефа венгерской дипломатии, Виктор Микита "принес на Закарпатье совершенно новый подход: культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить бок о бок в мире и согласии".
Петер Сийярто также уверял, что официальный Будапешт хочет улучшить сотрудничество с Украиной.
Затем глава МИД Венгрии выехал в Ужгород, где встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем офиса президента Андреем Ермаком.
Украинская и венгерская стороны будут договариваться о будущей встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.
По словам самого Сийярто, встреча лидеров стран будет иметь смысл, "если это может принести результат".
Орбан может приехать в Украину впервые за 15 лет
Как сообщила недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, украинское правительство сейчас активно занимается подготовкой визита венгерского лидера Виктора Орбана в Киев.
Еще в декабре 2023 года венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что принял приглашение президента Украины поговорить о вопросах двусторонних отношений.
Зеленский ранее рассказывал, что в разговоре просил Орбана назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.
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