Сійярто похвалив "абсолютно новий підхід" влади на Закарпатті

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, він підтримує нововведення очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити, адже вони покращили відносини між країнами.

Що відомо про візит Сійярто в Україну

На переконання шефа угорської дипломатії, Віктор Микита "приніс на Закарпаття абсолютно новий підхід: культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч-о-пліч у мирі та злагоді".

Петер Сійярто також почав запевняти, що офіційний Будапешт хоче покращити співпрацю з Україною.

Тому добре, що глава ОВА приєднався до української делегації на кордоні в Захоні, — написав угорський дипломат у своїх соціальних мережах. Поширити

Згодом глава МЗС Угорщини виїхав до Ужгорода, де зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником офісу президента Андрієм Єрмаком.

Українська та угорська сторони будуть домовлятися про підготовку зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

За словами самого Сійярто, зустріч лідерів країни матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Орбан може приїхати в Україну вперше за 15 років

Як повідомила нещодавно віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, український уряд наразі активно займається підготовкою візиту угорського лідера Віктора Орбана до Києва.

Ще у грудні 2023 року угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що він прийняв запрошення президента України поговорити про питання двосторонніх відносин.

Зеленський раніше розповідав, що у розмові просив Орбана назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.