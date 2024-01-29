Сійярто похвалив "абсолютно новий підхід" влади на Закарпатті
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Сійярто похвалив "абсолютно новий підхід" влади на Закарпатті

Петер Сійярто
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Джерело:  online.ua

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, він підтримує нововведення очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити, адже вони покращили відносини між країнами. 

Що відомо про візит Сійярто в Україну

На переконання шефа угорської дипломатії, Віктор Микита "приніс на Закарпаття абсолютно новий підхід: культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч-о-пліч у мирі та злагоді".

Петер Сійярто також почав запевняти, що офіційний Будапешт хоче покращити співпрацю з Україною.

Тому добре, що глава ОВА приєднався до української делегації на кордоні в Захоні, — написав угорський дипломат у своїх соціальних мережах.

Згодом глава МЗС Угорщини виїхав до Ужгорода, де зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником офісу президента Андрієм Єрмаком.

Українська та угорська сторони будуть домовлятися про підготовку зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

За словами самого Сійярто, зустріч лідерів країни матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Орбан може приїхати в Україну вперше за 15 років

Як повідомила нещодавно віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, український уряд наразі активно займається підготовкою візиту угорського лідера Віктора Орбана до Києва.

Ще у грудні 2023 року угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що він прийняв запрошення президента України поговорити про питання двосторонніх відносин.

Зеленський раніше розповідав, що у розмові просив Орбана назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.

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