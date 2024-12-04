Прагне користуватися енергоносіями РФ. Угорщина просить США частково зняти санкції з Газпрому

Угорщина звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ. У Будапешті вважають, що вони можуть негативно вплинути на деяких союзників США.

Угорщина прагне платити без обмежень за російський газ

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Вчора ми подали наш запит до відповідних американських органів влади, який закликає надати Газпромбанку виняток із санкцій, коли справа доходить до платежів за природний газ. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Зазначено, що на брифінгу Сійярто також процитував держсекретаря США Ентоні Блінкена, який казав, що "готовий проконсультуватися з союзниками, для яких санкції (проти Газпрому, — ред.) спричинили проблеми".

Водночас глава МЗС Угорщини заявив, що будь-яке звільнення буде аналогічним тим, що надаються іншим банкам РФ, які обробляють платежі за російський уран, закуплений Штатами.

За словами Сійярто, він у середу вирушить до Вашингтона, однак не розкрив подробиці майбутніх переговорів.

Інформаційне агентство зазначає, що угорський міністр також їздив до Москви на перемовини з міністром енергетики РФ. Тоді Сійярто за підсумками зустрічі запевнив, що Будапешт працює над рішеннями, які дозволять платити за російський газ після запровадження санкцій проти Газпромбанку. Поширити

Угорщина отримує близько двох третин свого імпорту газу з Росії, але тиск на країну разом з деякими своїми сусідами зростає, щоб швидше диверсифікуватися від російської енергії після вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Угорщина отримує 4,5 млрд куб газу на рік від Росії за 15-річною угодою, підписаною у 2021 році.

Сійярто розхвалив російські газ і нафту

Угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто 2 грудня після зустрічі із російським віцепрем’єр-міністром Олександром Новаком у Москві наголосив на вирішальній ролі російських енергоресурсів в енергетичній безпеці Угорщини.

Про це у соцмережі Х написав речник угорського уряду Золтан Ковач.