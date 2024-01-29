Сійярто в Ужгороді озвучив вимоги Україні щодо угорської меншини

Угорщина закликала Україну повернути права своїй національній меншині, які в неї були до 2015 року. Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто під час візиту в Ужгород.

Угорщина має список прохань щодо нацменшини в Україні

Заява прозвучала під час спільної пресконференції Сійярто з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком після зустрічі в Ужгороді.

Ми прибули сюди аби відновити добросусідські відносини, перед нами довгий шлях, але ми з угорського боку готові виконати цю роботу. На Закарпатті угорці та українці живуть у мирі, — сказав Сійярто. Поширити

Він повідомив, що Україна та Угорщина обговорили важкі питання, додавши, що в останній час дві країни мали недобросусідські відносини.

Починаючи з 2017 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. В грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання — може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, — але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо. Поширити

Сійярто сказав, що Угорщина має прохання на 11 пунктів: у списку відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.

За його словами, було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.

Зустріч України та Угорщини в Ужгороді

29 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрілися в Ужгороді.

Також вони вшанували пам’ять загиблих воїнів ЗСУ угорського походження.