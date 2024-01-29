Сійярто в Ужгороді озвучив вимоги Україні щодо угорської меншини

Угорщина закликала Україну повернути права своїй національній меншині, які в неї були до 2015 року. Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто під час візиту в Ужгород.
Угорщина має список прохань щодо нацменшини в Україні
Заява прозвучала під час спільної пресконференції Сійярто з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком після зустрічі в Ужгороді.
Він повідомив, що Україна та Угорщина обговорили важкі питання, додавши, що в останній час дві країни мали недобросусідські відносини.
Сійярто сказав, що Угорщина має прохання на 11 пунктів: у списку відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.
За його словами, було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.
Зустріч України та Угорщини в Ужгороді
29 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрілися в Ужгороді.
Також вони вшанували пам’ять загиблих воїнів ЗСУ угорського походження.
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