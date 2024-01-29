Сийярто в Ужгороде озвучил требования Украине на счет венгерского меньшинства
Категория
Украина
Дата публикации

Сийярто в Ужгороде озвучил требования Украине на счет венгерского меньшинства

Сийярто, Кулеба и Ермак
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Источник:  Укринформ

Венгрия призвала Украину вернуть права своему национальному меньшинству, которые у него были до 2015 года. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто во время визита в Ужгород.

Венгрия имеет список просьб о нацменьшинстве в Украине

Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции Сийярто с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком после встречи в Ужгороде.

Мы прибыли сюда, чтобы возобновить добрососедские отношения, перед нами долгий путь, но мы с венгерской стороны готовы проделать эту работу. На Закарпатье венгры и украинцы живут в мире, — сказал Сийярто.

Он сообщил, что Украина и Венгрия обсудили трудные вопросы, добавив, что в последнее время две страны имели недобрососедские отношения.

Начиная с 2017 года принимали такие законы, которые уменьшали права венгерского нацменьшинства. В декабре парламент принял закон, остановивший это. Но у нас просьба — может, это и слишком, и вы сочтете что, я не вежлив, — но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые она имела до 2015 года. Мы ничего больше не просим.

Сийярто сказал, что у Венгрии есть просьба на 11 пунктов: в списке восстановления статуса национальной школы, возможности составлять аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться венгерским в сфере общественной жизни.

По его словам, было поручено комиссии договориться об этих вопросах как можно скорее и разработать предложения для министерств.

Встреча Украины и Венгрии в Ужгороде

29 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретились в Ужгороде.

Также они почтили память погибших воинов ВСУ венгерского происхождения.

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