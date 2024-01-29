Сийярто в Ужгороде озвучил требования Украине на счет венгерского меньшинства

Венгрия призвала Украину вернуть права своему национальному меньшинству, которые у него были до 2015 года. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто во время визита в Ужгород.
Венгрия имеет список просьб о нацменьшинстве в Украине
Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции Сийярто с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком после встречи в Ужгороде.
Он сообщил, что Украина и Венгрия обсудили трудные вопросы, добавив, что в последнее время две страны имели недобрососедские отношения.
Сийярто сказал, что у Венгрии есть просьба на 11 пунктов: в списке восстановления статуса национальной школы, возможности составлять аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться венгерским в сфере общественной жизни.
По его словам, было поручено комиссии договориться об этих вопросах как можно скорее и разработать предложения для министерств.
Встреча Украины и Венгрии в Ужгороде
29 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретились в Ужгороде.
Также они почтили память погибших воинов ВСУ венгерского происхождения.
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