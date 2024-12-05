Премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против пророссийских политиков

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на введение Украиной санкций против него и других грузинских чиновников за разгон протестов. Кобахидзе, в частности, назвал этот шаг признаком "сложного положения украинской власти".
Главные тезисы
- Украина ввела санкции против пророссийских политиков Грузии, вызвав реакцию грузинских властей и президентки.
- Санкции могут быть инструментом внешнего влияния на решение осложнения ситуации в регионе.
- Принятие санкций может затронуть отношения Грузии с украинским народом и администрацией США.
- Грузия поддерживает дружеские связи с Украиной, несмотря на введенные санкции.
- Санкции Украины будут действовать в течение 10 лет, затрагивая целый ряд грузинских чиновников и политиков.
Кобахидзе назвал введенные санкции "сложным положением украинской власти"
Как сообщают грузинские СМИ, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что решение о введении санкций против грузинских чиновников было принято "под внешним влиянием".
Он считает, что таким образом некоторые силы пытаются усложнить ситуацию для новой администрации США в контексте грузинского региона. Ухудшение отношений между властями Украины и Грузии, по его словам, является частью этого плана.
Несмотря на введение санкций, премьер отметил, что правительство Грузии продолжает соблюдать "режим односторонней дружбы с Украиной". Он подчеркнул, что Грузия ценит отношения с украинским народом.
В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Владимира Зеленского за этот шаг и отметила угрозу, которую представляет Россия для Черноморского региона.
I could not say it better. thank you Volodymyr !Russia is trying to get back the control over the Black Sea ! https://t.co/08SOC5y3Am— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 5, 2024
Украина ввела санкции против властей Грузии за разгон протестов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против пророссийских властей Грузии.
В санкционный список вошли:
Бидзина Иванишвили — экс-премьер-министр Грузии;
Григол Лилуашвили — член парламента Грузии;
Кахабер Каладзе — грузинский политик и эксфутболист киевского "Динамо", защитник итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии. Мэр Тбилиси с 13 ноября 2017;
Михаил Чинчаладзе — председатель Апелляционного суда Грузии;
Мамука Мдинарадзе — исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта";
Вахтанг Гомелаури — грузинский политик, ранее занимавший должность министра внутренних дел и Службы безопасности Грузии с сентября 2019 года;
Отар Парцхаладзе — эксгенпрокурор Грузии, находящийся под санкциями США;
Ираклий Рухадзе — владелец телекомпании "Имеди";
Леван Мурусидзе — судья и член Высшего совета юстиции Грузии;
Виктор Джапаридзе — член парламента от "Грузинской мечты";
Димитри Самхарадзе — член парламента от "Грузинской мечты"
Гиорги Хаиндрава — эксминистр;
Ираклий Кобахидзе — грузинский пророссийский политик, спикер парламента Грузии с 18 ноября 2016 года по 21 июня 2019 года, премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года, член парламента с 2016 года, лидер партии "Грузинская мечта" с 11 января 2021 года;
Также под ограничения Украины попали Гиорги Кобахидзе, Звиад Шаламберидзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукиани, Ираклий Карселадзе, Каха Бекаури.
Отмечается, что санкции будут действовать в течение 10 лет.
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