Премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против пророссийских политиков
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Мир
Дата публикации

Премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против пророссийских политиков

Премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против пророссийских политиков
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Источник:  InterPressNews

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на введение Украиной санкций против него и других грузинских чиновников за разгон протестов. Кобахидзе, в частности, назвал этот шаг признаком "сложного положения украинской власти".

Главные тезисы

  • Украина ввела санкции против пророссийских политиков Грузии, вызвав реакцию грузинских властей и президентки.
  • Санкции могут быть инструментом внешнего влияния на решение осложнения ситуации в регионе.
  • Принятие санкций может затронуть отношения Грузии с украинским народом и администрацией США.
  • Грузия поддерживает дружеские связи с Украиной, несмотря на введенные санкции.
  • Санкции Украины будут действовать в течение 10 лет, затрагивая целый ряд грузинских чиновников и политиков.

Кобахидзе назвал введенные санкции "сложным положением украинской власти"

Как сообщают грузинские СМИ, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что решение о введении санкций против грузинских чиновников было принято "под внешним влиянием".

Он считает, что таким образом некоторые силы пытаются усложнить ситуацию для новой администрации США в контексте грузинского региона. Ухудшение отношений между властями Украины и Грузии, по его словам, является частью этого плана.

Несмотря на введение санкций, премьер отметил, что правительство Грузии продолжает соблюдать "режим односторонней дружбы с Украиной". Он подчеркнул, что Грузия ценит отношения с украинским народом.

Какое бы решение ни принимала украинская власть, мы остаемся верны этой стране и ее народу. Мы солидарны с этой страной и ее людьми, — заявил Кобахидзе.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Владимира Зеленского за этот шаг и отметила угрозу, которую представляет Россия для Черноморского региона.

Украина ввела санкции против властей Грузии за разгон протестов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против пророссийских властей Грузии.

Только подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, сдающей Грузию Путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или отреагировать непринципиально, то дальше — потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В санкционный список вошли:

  • Бидзина Иванишвили — экс-премьер-министр Грузии;

  • Григол Лилуашвили — член парламента Грузии;

  • Кахабер Каладзе — грузинский политик и эксфутболист киевского "Динамо", защитник итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии. Мэр Тбилиси с 13 ноября 2017;

  • Михаил Чинчаладзе — председатель Апелляционного суда Грузии;

  • Мамука Мдинарадзе — исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта";

  • Вахтанг Гомелаури — грузинский политик, ранее занимавший должность министра внутренних дел и Службы безопасности Грузии с сентября 2019 года;

  • Отар Парцхаладзе — эксгенпрокурор Грузии, находящийся под санкциями США;

  • Ираклий Рухадзе — владелец телекомпании "Имеди";

  • Леван Мурусидзе — судья и член Высшего совета юстиции Грузии;

  • Виктор Джапаридзе — член парламента от "Грузинской мечты";

  • Димитри Самхарадзе — член парламента от "Грузинской мечты"

  • Гиорги Хаиндрава — эксминистр;

  • Ираклий Кобахидзе — грузинский пророссийский политик, спикер парламента Грузии с 18 ноября 2016 года по 21 июня 2019 года, премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года, член парламента с 2016 года, лидер партии "Грузинская мечта" с 11 января 2021 года;

Также под ограничения Украины попали Гиорги Кобахидзе, Звиад Шаламберидзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукиани, Ираклий Карселадзе, Каха Бекаури.

Отмечается, что санкции будут действовать в течение 10 лет.

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