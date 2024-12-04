Тысячи людей в Тбилиси и Батуми протестуют против действий правительства Грузии — видео

В Грузии седьмой день продолжаются масштабные антиправительственные протесты. 4 декабря вечером тысячи несогласных с действиями властей собрались на протест в Тбилиси и Батуми.

Грузия охвачена протестами

Седьмой день протестов — участники антиправительственного митинга собираются у парламента Грузии.

Ранее в Тбилиси начались обыски в офисах оппозиционных партий, один из лидеров оппозиции Ник Гварамия был задержан. Его перевезли в изолятор временного содержания в городе Марнеули (регион Квемо Картли, 30 км от Тбилиси).

Медиа сообщают об обысках граждан возле станций метро «Руставели» и «Площадь свободы» в Тбилиси. Есть задержанные.

Спецназ по традиции выстроился на тбилисской площади Свободы. В настоящее время акция у парламента Грузии проходит без инцидентов.

Лидеры оппозиции заявляют, что борьба должна продолжиться, даже задержат каждого из них. Один из лидеров «Единства-Национального движения» Георгий Вашадзе призывает к всеобщему неповиновению.

Драка возле гостиницы Courtyard Marriott, задержанный спортсмен, активист «Коалиции за перемены» Зураб Датунашвили, сообщают медиа. Поделиться

Задержан оппозиционер Алек Элисашвили. Подробности не сообщаются.

Надувная зебра на протесте под парламентом Грузии

Надувную зебру принесли демонстранты на акцию у парламента Грузии — это ссылка на миллиардера Бидзину Иванишвили, известного своей любовью к экзотическим животным.

Грузины также массово протестуют против действий правительства в Батуми.

В Грузии начались задержания оппозиционеров

Пророссийское правительство Грузии приступило к жесткому задержанию лидеров оппозиции. Так, 4 декабря полиция задержала в Тбилиси основателя телекомпании «Мтавари» и оппозиционной партии «Ахали», лидера «Коалиции за перемены» Нико Гварамию.

Оппоненты властей Грузии сообщают об обысках в офисах оппозиционных партий. В частности, правоохранители зашли в офисы «Единства-Национального движения» и «Коалиции за перемены».