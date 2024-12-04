Тысячи людей в Тбилиси и Батуми протестуют против действий правительства Грузии — видео

В Грузии седьмой день продолжаются масштабные антиправительственные протесты. 4 декабря вечером тысячи несогласных с действиями властей собрались на протест в Тбилиси и Батуми.
Главные тезисы
- В Грузии продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые уже седьмой день подряд собирают тысячи участников в Тбилиси и Батуми.
- Лидеры оппозиции стоят на стороне людей, требующих изменений в правительстве и борются за улучшение политической ситуации в стране.
- Пророссийское правительство Грузии принимает жесткие меры, включая задержания лидеров оппозиции и обыски в их офисах, что вызывает возмущение участников протестов.
- Протестующие выступают против действий властей и выражают готовность продолжить борьбу за свои права, несмотря на возможные задержания и другие репрессивные меры.
- Надувная зебра, символизирующая миллиардера Бидзину Иванишвили, появилась на митинге у парламента Грузии, подчеркивая недовольство граждан действиями правительства.
Грузия охвачена протестами
Седьмой день протестов — участники антиправительственного митинга собираются у парламента Грузии.
Ранее в Тбилиси начались обыски в офисах оппозиционных партий, один из лидеров оппозиции Ник Гварамия был задержан. Его перевезли в изолятор временного содержания в городе Марнеули (регион Квемо Картли, 30 км от Тбилиси).
Медиа сообщают об обысках граждан возле станций метро «Руставели» и «Площадь свободы» в Тбилиси. Есть задержанные.
Спецназ по традиции выстроился на тбилисской площади Свободы. В настоящее время акция у парламента Грузии проходит без инцидентов.
Лидеры оппозиции заявляют, что борьба должна продолжиться, даже задержат каждого из них. Один из лидеров «Единства-Национального движения» Георгий Вашадзе призывает к всеобщему неповиновению.
Задержан оппозиционер Алек Элисашвили. Подробности не сообщаются.
Надувную зебру принесли демонстранты на акцию у парламента Грузии — это ссылка на миллиардера Бидзину Иванишвили, известного своей любовью к экзотическим животным.
Грузины также массово протестуют против действий правительства в Батуми.
В Грузии начались задержания оппозиционеров
Пророссийское правительство Грузии приступило к жесткому задержанию лидеров оппозиции. Так, 4 декабря полиция задержала в Тбилиси основателя телекомпании «Мтавари» и оппозиционной партии «Ахали», лидера «Коалиции за перемены» Нико Гварамию.
Оппоненты властей Грузии сообщают об обысках в офисах оппозиционных партий. В частности, правоохранители зашли в офисы «Единства-Национального движения» и «Коалиции за перемены».
Основатель телекомпании «Мтавари» и оппозиционная партия «Ахали», лидер «Коалиции за перемены» Ник Гварамия был задержан полицией возле офиса своих союзников — партий «Горчи-больше свободы» и «Дроа» — после того, как представители МВД провели там обыск.
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