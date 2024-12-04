Тысячи людей в Тбилиси и Батуми протестуют против действий правительства Грузии — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Тысячи людей в Тбилиси и Батуми протестуют против действий правительства Грузии — видео

Грузия
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Источник:  Эхо Кавказа

В Грузии седьмой день продолжаются масштабные антиправительственные протесты. 4 декабря вечером тысячи несогласных с действиями властей собрались на протест в Тбилиси и Батуми.

Главные тезисы

  • В Грузии продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые уже седьмой день подряд собирают тысячи участников в Тбилиси и Батуми.
  • Лидеры оппозиции стоят на стороне людей, требующих изменений в правительстве и борются за улучшение политической ситуации в стране.
  • Пророссийское правительство Грузии принимает жесткие меры, включая задержания лидеров оппозиции и обыски в их офисах, что вызывает возмущение участников протестов.
  • Протестующие выступают против действий властей и выражают готовность продолжить борьбу за свои права, несмотря на возможные задержания и другие репрессивные меры.
  • Надувная зебра, символизирующая миллиардера Бидзину Иванишвили, появилась на митинге у парламента Грузии, подчеркивая недовольство граждан действиями правительства.

Грузия охвачена протестами

Седьмой день протестов — участники антиправительственного митинга собираются у парламента Грузии.

Ранее в Тбилиси начались обыски в офисах оппозиционных партий, один из лидеров оппозиции Ник Гварамия был задержан. Его перевезли в изолятор временного содержания в городе Марнеули (регион Квемо Картли, 30 км от Тбилиси).

Медиа сообщают об обысках граждан возле станций метро «Руставели» и «Площадь свободы» в Тбилиси. Есть задержанные.

Спецназ по традиции выстроился на тбилисской площади Свободы. В настоящее время акция у парламента Грузии проходит без инцидентов.

Лидеры оппозиции заявляют, что борьба должна продолжиться, даже задержат каждого из них. Один из лидеров «Единства-Национального движения» Георгий Вашадзе призывает к всеобщему неповиновению.

Драка возле гостиницы Courtyard Marriott, задержанный спортсмен, активист «Коалиции за перемены» Зураб Датунашвили, сообщают медиа.

Задержан оппозиционер Алек Элисашвили. Подробности не сообщаются.

Надувная зебра на протесте под парламентом Грузии

Надувную зебру принесли демонстранты на акцию у парламента Грузии — это ссылка на миллиардера Бидзину Иванишвили, известного своей любовью к экзотическим животным.

Грузины также массово протестуют против действий правительства в Батуми.

В Грузии начались задержания оппозиционеров

Пророссийское правительство Грузии приступило к жесткому задержанию лидеров оппозиции. Так, 4 декабря полиция задержала в Тбилиси основателя телекомпании «Мтавари» и оппозиционной партии «Ахали», лидера «Коалиции за перемены» Нико Гварамию.

Оппоненты властей Грузии сообщают об обысках в офисах оппозиционных партий. В частности, правоохранители зашли в офисы «Единства-Национального движения» и «Коалиции за перемены».

Основатель телекомпании «Мтавари» и оппозиционная партия «Ахали», лидер «Коалиции за перемены» Ник Гварамия был задержан полицией возле офиса своих союзников — партий «Горчи-больше свободы» и «Дроа» — после того, как представители МВД провели там обыск.

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