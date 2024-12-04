Тисячі людей у Тбілісі та Батумі протестують проти дій уряду Грузії — відео

У Грузії сьомий день поспіль продовжуються масштабні антиурядові протести. 4 грудня ввечері тисячі незгодних з діями влади зібралися на протест у Тбілісі та Батумі.

Грузія охоплена протестами

Сьомий день протестів — учасники антиурядового мітингу збираються біля парламенту Грузії. Проспект Руставелі перекрито.

Раніше у Тбілісі почалися обшуки в офісах опозиційних партій, одного з лідерів опозиції Ніка Гварамія було затримано. Його перевезли до ізолятора тимчасового тримання у місті Марнеулі (регіон Квемо Картлі, 30 км від Тбілісі).

Медіа повідомляють про обшуки громадян біля станцій метро «Руставелі» та «Площа свободи» у Тбілісі. Є затримані.

Спецназ за традицією вишикувався на тбіліській площі Свободи. Наразі акція у парламенту Грузії відбувається без інцидентів.

Лідери опозиції заявляють, що боротьба має продовжитися, навіть їсти затримають кожного з них. Один із лідерів «Єдності-Національного руху» Георгій Вашадзе закликає до загальної непокори.

Бійка біля готелю Courtyard Marriott, затриманий спортсмен, активіст «Коаліції за зміни» Зураб Датунашвілі, повідомляють медіа. Поширити

Затримано опозиціонера Алека Елісашвілі. Подробиці не повідомляються.

Надувна зебра на протесті під парламентом Грузії

Надувну зебру принесли демонстранти на акцію у парламенту Грузії — це посилання на мільярдера Бідзіну Іванішвілі, відомого своєю любов'ю до екзотичних тварин.

Грузини також масово протестують проти дій уряду у Батумі.

У Грузії почалися затримання опозиціонерів

Проросійський уряд Грузії приступив до жорсткого затримання лідерів опозиції. Так, 4 грудня поліція затримала в Тбілісі засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніко Гварамію.

Опоненти влади Грузії повідомляють про обшуки в офісах опозиційних партій. Зокрема правоохоронці зайшли до офісів «Єдності-Національного руху» та «Коаліції за зміни».