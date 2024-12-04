Тисячі людей у Тбілісі та Батумі протестують проти дій уряду Грузії — відео

У Грузії сьомий день поспіль продовжуються масштабні антиурядові протести. 4 грудня ввечері тисячі незгодних з діями влади зібралися на протест у Тбілісі та Батумі.
Головні тези:
- У Грузії тривають масштабні антиурядові протести, які вже тривають сьомий день поспіль.
- Протести відбуваються у Тбілісі та Батумі, де тисячі людей вимагають змін в уряді.
- Лідери опозиції підтримують боротьбу за права та закликають до загальної непокори.
- Проросійський уряд Грузії вживає жорстких заходів, затримуючи лідерів опозиції та проводячи обшуки у їхніх офісах.
- Учасники протестів виступають проти дій влади, прагнучи до змін та покращень в політичній ситуації країни.
Грузія охоплена протестами
Сьомий день протестів — учасники антиурядового мітингу збираються біля парламенту Грузії. Проспект Руставелі перекрито.
Раніше у Тбілісі почалися обшуки в офісах опозиційних партій, одного з лідерів опозиції Ніка Гварамія було затримано. Його перевезли до ізолятора тимчасового тримання у місті Марнеулі (регіон Квемо Картлі, 30 км від Тбілісі).
Медіа повідомляють про обшуки громадян біля станцій метро «Руставелі» та «Площа свободи» у Тбілісі. Є затримані.
Спецназ за традицією вишикувався на тбіліській площі Свободи. Наразі акція у парламенту Грузії відбувається без інцидентів.
Лідери опозиції заявляють, що боротьба має продовжитися, навіть їсти затримають кожного з них. Один із лідерів «Єдності-Національного руху» Георгій Вашадзе закликає до загальної непокори.
Затримано опозиціонера Алека Елісашвілі. Подробиці не повідомляються.
Надувну зебру принесли демонстранти на акцію у парламенту Грузії — це посилання на мільярдера Бідзіну Іванішвілі, відомого своєю любов'ю до екзотичних тварин.
Грузини також масово протестують проти дій уряду у Батумі.
У Грузії почалися затримання опозиціонерів
Проросійський уряд Грузії приступив до жорсткого затримання лідерів опозиції. Так, 4 грудня поліція затримала в Тбілісі засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніко Гварамію.
Опоненти влади Грузії повідомляють про обшуки в офісах опозиційних партій. Зокрема правоохоронці зайшли до офісів «Єдності-Національного руху» та «Коаліції за зміни».
Засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніка Гварамія було затримано поліцією біля офісу своїх союзників — партій «Гірчі-більше свободи» та «Дроа» — після того, як представники МВС провели там обшук.
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