У Грузії до антиурядових протестів приєдналися освітні заклади
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У Грузії до антиурядових протестів приєдналися освітні заклади

Протест
Джерело:  Грузія Online

У Тбілісі та кількох містах Грузії на знак протесту проти дій влади, яка відмовилася від євроінтеграції країни, перервано навчальний процес в низці освітніх закладів.

Головні тези:

  • Освітні заклади в Грузії долучилися до антиурядових протестів на підтримку євроінтеграції країни.
  • Учні, студенти, професори і педагоги вимагають від уряду відновлення переговорів з Євросоюзом.
  • Акції протесту охопили не тільки Тбілісі, але і інші міста та регіони Грузії.
  • Міністр освіти Грузії вимагає негайного відновлення навчального процесу в державних школах та вишах, погрожує приватним закладам втратою акредитації.
  • Протести в Грузії призвели до численних затримань учасників, але протестувальники продовжують відстоювати свої права.

У Грузії протестують учні та студенти: що відомо

До протестів учнів і студентів приєдналися професори та педагоги. Учасники акції протестують проти рішення уряду Грузії про зупинення процесу переговорів із Євросоюзом до кінця 2028 року.

Так, відсьогодні перервано навчальний процес у тбіліській школі ім. Комарова та школі ім. Святого Іллі Праведного, більшість педагогів та учнів підтримують протест. Навчання не проходить і у Вільній школі Ньютона.

У Грузії протестують студенти

Нашою головною цінністю є свобода та майбутнє наших учнів, саме тому ми приєднуємось до всіх вірних ініціатив протесту, — йдеться у спільній заяві шкіл.

Не навчаються і в Зеленій школі, адміністрація якої розповсюдила заяву, що рішення тимчасово перервати навчальний процес спричинене бажанням захистити «фундаментальний принцип — право на вираження».

У Тбілісі одна з наймасштабніших акцій проходить у школі № 52: там школярі стоять у дворі із плакатами, на яких написані цитати із творів грузинських письменників.

Аудиторії залишили і студенти Грузинського університету. Молоді люди збираються біля першого корпусу ТГУ, де планують вимагати від керівництва держуніверситету зупинити навчальний процес, а також закликають студентів приєднатися до протестів.

Протест триває й у регіонах — низці шкіл Зугдіді, Кутаїсі, Поті, селі Нігвзіані Ланчхутського району, Ахалціхе, Чохатаурі. У Тбілісі та Батумі проходять спільні акції протесту студентів та викладачів ВНЗ.

Як пише видання, міністр освіти Грузії Олександр Цуладзе вимагає, щоб державні школи та виші негайно відновили навчальний процес. А приватним навчальним закладам він погрожує позбавленням акредитації.

Крім того, у самому міністерстві освіти близько 200 співробітників підписали протестну заяву про те, що рішення уряду суперечить 78 статті Конституції Грузії.

Масові протести у Грузії станом на 2 грудня

Зранку 2 грудня у Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної партії "Коаліція змін" Зураба Джапарідзе, а також кілька журналістів. При цьому прем'єр Грузії подякував силовикам за розгін протестів.

У Тбілісі за чотири дні протестів проти зупинення переговорів щодо вступу Грузії до ЄС затримали 224 особи, повідомило МВС.

Суди розглянули справи 74 затриманих, 72 призначили штрафи та адміністративні арешти.

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