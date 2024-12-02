В Грузии к антиправительственным протестам присоединились образовательные учреждения
Категория
Мир
Дата публикации

В Грузии к антиправительственным протестам присоединились образовательные учреждения

Протест
Читати українською
Источник:  Грузия Online

В Тбилиси и нескольких городах Грузии в знак протеста против действий властей, отказавшихся от евроинтеграции страны, прерван учебный процесс в ряде образовательных учреждений.

Главные тезисы

  • Образовательные учреждения в Грузии присоединились к антиправительственным протестам в поддержку евроинтеграции страны.
  • Учащиеся, студенты, профессора и педагоги требуют от правительства возобновления переговоров с Евросоюзом.
  • Акции протеста охватили не только Тбилиси, но и другие города и регионы Грузии.
  • Министр образования Грузии требует немедленного возобновления учебного процесса в государственных школах и вузах.
  • Протесты привели к многочисленным задержаниям, но протестующие продолжают отстаивать свои права.

В Грузии протестуют учащиеся и студенты: что известно

К протестам учащихся и студентов присоединились профессора и педагоги. Участники акции протестуют против решения правительства Грузии об остановке процесса переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года.

Так, с сегодняшнего дня прерван учебный процесс в тбилисской школе им. Комарова и в школе им. Святого Илии Праведного, большинство педагогов и учащихся поддерживают протест. Учеба не проходит и в Свободной школе Ньютона.

В Грузии протестуют студенты

Нашей главной ценностью является свобода и будущее наших учеников, поэтому мы присоединяемся ко всем верным инициативам протеста, — говорится в совместном заявлении школ.

Не учатся и в Зеленой школе, администрация которой распространила заявление, что решение временно прервать учебный процесс вызвано желанием защитить «фундаментальный принцип — право на выражение».

В Тбилиси одна из самых масштабных акций проходит в школе №52: там школьники стоят во дворе с плакатами, на которых написаны цитаты из произведений грузинских писателей.

Из аудитории ушли и студенты Грузинского университета. Молодые люди собираются у первого корпуса ТГУ, где планируют потребовать от руководства госуниверситета остановить учебный процесс, а также призывают студентов присоединиться к протестам.

Протест продолжается и в регионах — в ряде школ Зугдиди, Кутаиси, Поти, деревне Нигвзиани Ланчхутского района, Ахалцихе, Чохатаури. В Тбилиси и Батуми проходят совместные акции протеста студентов и преподавателей ВУЗов.

Министр образования Грузии Александр Цуладзе требует, чтобы государственные школы и вузы немедленно возобновили учебный процесс. А частным учебным заведениям он угрожает лишением аккредитации.

Кроме того, в самом министерстве образования около 200 сотрудников подписали протестное заявление о том, что решение правительства противоречит 78 статье Конституции Грузии.

Массовые протесты в Грузии по состоянию на 2 декабря

Утром 2 декабря в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен" Зураба Джапаридзе, а также несколько журналистов. При этом премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов.

В Тбилиси за четыре дня протестов против остановки переговоров по вступлению Грузии в ЕС задержали 224 человека, сообщило МВД.

Суды рассмотрели дела 74 задержанных, 72 назначили штрафы и административные аресты.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Грузии возобновились масштабные протесты из-за отказа власти от евроинтеграции — видео
Тбилиси
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Протесты в Грузии. Полиция жестко разогнала митингующих — видео
Разгон протестов в Грузии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Протесты в Грузии. Страны Балтии введут санкции против ответственных за разгон активистов
Протесты в Грузии. Страны Балтии введут санкции против ответственных за разгон активистов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?