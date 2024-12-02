В Грузии к антиправительственным протестам присоединились образовательные учреждения

В Тбилиси и нескольких городах Грузии в знак протеста против действий властей, отказавшихся от евроинтеграции страны, прерван учебный процесс в ряде образовательных учреждений.

В Грузии протестуют учащиеся и студенты: что известно

К протестам учащихся и студентов присоединились профессора и педагоги. Участники акции протестуют против решения правительства Грузии об остановке процесса переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года.

Так, с сегодняшнего дня прерван учебный процесс в тбилисской школе им. Комарова и в школе им. Святого Илии Праведного, большинство педагогов и учащихся поддерживают протест. Учеба не проходит и в Свободной школе Ньютона.

В Грузии протестуют студенты

Нашей главной ценностью является свобода и будущее наших учеников, поэтому мы присоединяемся ко всем верным инициативам протеста, — говорится в совместном заявлении школ.

Не учатся и в Зеленой школе, администрация которой распространила заявление, что решение временно прервать учебный процесс вызвано желанием защитить «фундаментальный принцип — право на выражение».

В Тбилиси одна из самых масштабных акций проходит в школе №52: там школьники стоят во дворе с плакатами, на которых написаны цитаты из произведений грузинских писателей. Поделиться

Из аудитории ушли и студенты Грузинского университета. Молодые люди собираются у первого корпуса ТГУ, где планируют потребовать от руководства госуниверситета остановить учебный процесс, а также призывают студентов присоединиться к протестам.

Протест продолжается и в регионах — в ряде школ Зугдиди, Кутаиси, Поти, деревне Нигвзиани Ланчхутского района, Ахалцихе, Чохатаури. В Тбилиси и Батуми проходят совместные акции протеста студентов и преподавателей ВУЗов.

Министр образования Грузии Александр Цуладзе требует, чтобы государственные школы и вузы немедленно возобновили учебный процесс. А частным учебным заведениям он угрожает лишением аккредитации.

Кроме того, в самом министерстве образования около 200 сотрудников подписали протестное заявление о том, что решение правительства противоречит 78 статье Конституции Грузии.

Массовые протесты в Грузии по состоянию на 2 декабря

Утром 2 декабря в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен" Зураба Джапаридзе, а также несколько журналистов. При этом премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов.

В Тбилиси за четыре дня протестов против остановки переговоров по вступлению Грузии в ЕС задержали 224 человека, сообщило МВД. Поделиться

Суды рассмотрели дела 74 задержанных, 72 назначили штрафы и административные аресты.