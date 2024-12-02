Протесты в Грузии. Страны Балтии введут санкции против ответственных за разгон активистов
Категория
Мир
Дата публикации

Протесты в Грузии. Страны Балтии введут санкции против ответственных за разгон активистов

Протесты в Грузии. Страны Балтии введут санкции против ответственных за разгон активистов
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Источник:  TV Pirveli

Латвия, Литва и Эстония анонсировали санкции в ответ на жестокий разгон мирных митингующих в Грузии. Под санкции, в частности, попал глава МВД.

Главные тезисы

  • Балтийские страны, в том числе Латвия, Литва и Эстония, объявили о введении санкций против ответственных за разгон мирных протестующих в Грузии, включая главу МВД.
  • Столкновения с полицией у парламента в Тбилиси привели к жесткому разгону активистов, что вызвало возмущение в обществе Грузии.
  • Протесты в Грузии были вызваны решением премьера отказаться от переговоров о вступлении в ЕС и последующим одобрением резолюции Европарламента.
  • Лидер Грузии обратился к соотечественникам в Европе и Америке с просьбой поддержать свою позицию относительно происходящих событий в стране.
  • Ограничительные меры Латвии, Литвы и Эстонии, включая запрет на въезд ответственных лиц, направлены на противодействие нарушениям демократии и прав человека в Грузии.

Что известно о санкциях стран Балтии

Как сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, балтийские страны не приветствуют у себя «противников демократии» и «нарушителей прав человека».

По данным грузинского издания, под санкции Латвии, Литвы и Эстонии попал, в частности глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Под санкциями балтийских государств оказались «все ответственные за разгон акций протеста чиновники». Ограничительные меры предусматривают, в частности, запрет на въезд на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.

Что важно знать о протестах в Грузии

Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.

Что важно понимать, против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.

На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что партия власти объявила войну собственному народу.

28 ноября под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.

В результате протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали среди них журналистов и их технику. Акции продолжились вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили публично обратился к соотечественникам, проживающим в Европе и Америке. Глава государства просит их высказать свою позицию по поводу событий, развивающихся в Грузии.

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