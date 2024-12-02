Протесты в Грузии. Страны Балтии введут санкции против ответственных за разгон активистов

Латвия, Литва и Эстония анонсировали санкции в ответ на жестокий разгон мирных митингующих в Грузии. Под санкции, в частности, попал глава МВД.

Что известно о санкциях стран Балтии

Как сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, балтийские страны не приветствуют у себя «противников демократии» и «нарушителей прав человека».

The three Baltic States jointly agreed to impose national sanctions against those who suppressed legitimate protests in #Georgia.



Opponents of democracy & violators of human rights are not welcome in our countries.

🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇬🇪 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 1, 2024

По данным грузинского издания, под санкции Латвии, Литвы и Эстонии попал, в частности глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Под санкциями балтийских государств оказались «все ответственные за разгон акций протеста чиновники». Ограничительные меры предусматривают, в частности, запрет на въезд на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Поделиться

Что важно знать о протестах в Грузии

Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.

Что важно понимать, против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.

На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что партия власти объявила войну собственному народу.

28 ноября под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.

В результате протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали среди них журналистов и их технику. Акции продолжились вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих. Поделиться

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили публично обратился к соотечественникам, проживающим в Европе и Америке. Глава государства просит их высказать свою позицию по поводу событий, развивающихся в Грузии.