В Грузии задержан один из лидеров оппозиции

В Грузии задержан один из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе во время протеста в Тбилиси.

Что известно о задержании Зураба Гирчи Джапаридзе

Как отмечается, перед задержанием между полицией и протестующими произошла словесная перепалка.

Протестующие перекрыли дорогу, используя мусорные урны, что заставило полицию вмешаться. В результате были задержаны несколько участников акции, среди которых и Джапаридзе. Детали инцидента остаются неизвестными, поскольку правоохранители пока не предоставили комментарии относительно ситуации.

Накануне у здания грузинского парламента началась очередная антиправительственная акция, которая продолжалась всю ночь.

Наутро полиция оттеснила митингующих с центрального проспекта Руставели.

Протесты в Грузии: что важно знать

28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, являющийся пророссийским политиком, сообщил об отказе властей страны от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Как известно, это после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов в Грузии.

На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

В тот же день в центре грузинской столицы собрался большой протест, начались столкновения с полицией.