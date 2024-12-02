В Грузии задержан один из лидеров оппозиции
Категория
Мир
Дата публикации

В Грузии задержан один из лидеров оппозиции

В Грузии задержан один из лидеров оппозиции
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Источник:  SOVA

В Грузии задержан один из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе во время протеста в Тбилиси.

Главные тезисы

  • В Тбилиси задержан лидер оппозиции Зураб Гирчи Джапаридзе во время протеста, где произошли конфликты между полицией и участниками акции.
  • Премьер Грузии заявил об отказе властей страны от переговоров о вступлении в ЕС, что повлекло за собой новую волну протестов в стране.
  • Лидер Грузии считает, что партия власти объявила войну собственному народу, что повлекло за собой масштабные протесты и столкновения в столице.
  • Силовики разогнали протестующих с использованием водометов и слезоточивого газа, что вызвало беспокойство среди общественности.
  • Полиция в Грузии продолжает применять насилие против митингующих, что углубляет напряженность в стране и ведет к дальнейшим протестам.

Что известно о задержании Зураба Гирчи Джапаридзе

Как отмечается, перед задержанием между полицией и протестующими произошла словесная перепалка.

Протестующие перекрыли дорогу, используя мусорные урны, что заставило полицию вмешаться. В результате были задержаны несколько участников акции, среди которых и Джапаридзе. Детали инцидента остаются неизвестными, поскольку правоохранители пока не предоставили комментарии относительно ситуации.

Накануне у здания грузинского парламента началась очередная антиправительственная акция, которая продолжалась всю ночь.

Наутро полиция оттеснила митингующих с центрального проспекта Руставели.

Протесты в Грузии: что важно знать

28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, являющийся пророссийским политиком, сообщил об отказе властей страны от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Как известно, это после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов в Грузии.

На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

В тот же день в центре грузинской столицы собрался большой протест, начались столкновения с полицией.

В результате протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали среди них журналистов и их технику. Акции продолжаются до сих пор, а полиция снова прибегает к насилию против митингующих.

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