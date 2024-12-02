В Грузии задержан один из лидеров оппозиции

В Грузии задержан один из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе во время протеста в Тбилиси.
Главные тезисы
- В Тбилиси задержан лидер оппозиции Зураб Гирчи Джапаридзе во время протеста, где произошли конфликты между полицией и участниками акции.
- Премьер Грузии заявил об отказе властей страны от переговоров о вступлении в ЕС, что повлекло за собой новую волну протестов в стране.
- Лидер Грузии считает, что партия власти объявила войну собственному народу, что повлекло за собой масштабные протесты и столкновения в столице.
- Силовики разогнали протестующих с использованием водометов и слезоточивого газа, что вызвало беспокойство среди общественности.
- Полиция в Грузии продолжает применять насилие против митингующих, что углубляет напряженность в стране и ведет к дальнейшим протестам.
Что известно о задержании Зураба Гирчи Джапаридзе
Как отмечается, перед задержанием между полицией и протестующими произошла словесная перепалка.
Протестующие перекрыли дорогу, используя мусорные урны, что заставило полицию вмешаться. В результате были задержаны несколько участников акции, среди которых и Джапаридзе. Детали инцидента остаются неизвестными, поскольку правоохранители пока не предоставили комментарии относительно ситуации.
Накануне у здания грузинского парламента началась очередная антиправительственная акция, которая продолжалась всю ночь.
Наутро полиция оттеснила митингующих с центрального проспекта Руставели.
Протесты в Грузии: что важно знать
28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, являющийся пророссийским политиком, сообщил об отказе властей страны от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".
Как известно, это после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов в Грузии.
На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.
В тот же день в центре грузинской столицы собрался большой протест, начались столкновения с полицией.
В результате протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали среди них журналистов и их технику. Акции продолжаются до сих пор, а полиция снова прибегает к насилию против митингующих.
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