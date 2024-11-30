Время пришло. Президент Грузии обратилась к народу с мощным призывом

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили публично обратился к соотечественникам, проживающим в Европе и Америке. Глава государства просит их высказать свою позицию относительно событий, развивающихся в Грузии.

Саломе Зурабишвили просит поддержки грузин за границей

Соотечественники, живущие в Европе и Америке! Знакомые или незнакомые, я обращаюсь к вам! Проснитесь! Время пришло четко высказать свою позицию по поводу этих жестоких, беспощадных спецопераций в российском стиле, подавления свободы слова... Молчать и делать вид, что ничего не происходит на Родине, больше нельзя! Соломе Зурабишвили Президент Грузии

На этом фоне глава государства просит соотечественников выражать свою позицию.

По ее словам, это можно делать на совершенно разных площадках: в печати и на телевидении, в посольствах или даже в социальных сетях, или приходить и отстаивать будущее своей страны.

Кроме того, Саломе Зурабишвили обратила внимание на беспрецедентные масштабы нынешних проевропейских протестов. Она также требует у полицейских "не поднимать руку" на демонстрантов.

Что важно знать о протестах в Грузии

Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.

Что важно понимать, против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.

На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что партия власти объявила войну собственному народу.

28 ноября под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.