Час настав. Президентка Грузії звернулась до народу з потужним закликом
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Час настав. Президентка Грузії звернулась до народу з потужним закликом

Саломе Зурабішвілі
Джерело:  SOVA

Грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі публічно звернулася до співвітчизників, які проживають у Європі та Америці. Очільниця держави просить їх висловити свою позицію щодо подій, що розвиваються в Грузії.

Головні тези:

  • Глава держави наголошує на недопустимості придушення свободи слова та вибору у Грузії.
  • Напруга у Грузії зростає після відмови від переговорів про вступ до ЄС та реакції Європарламенту на вибори.
  • Протести у Грузії призвели до сутичок між протестувальниками та поліцією, що призвело до застосування насильства та репресій.

Саломе Зурабішвілі просить підтримки грузинів за кордоном

Співвітчизники, які живуть у Європі та Америці! Знайомі чи незнайомі, я звертаюся до вас! Прокиньтеся! Час настав чітко висловити свою позицію з приводу цих жорстоких, нещадних спецоперацій у російському стилі, придушення свободи слова... Мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається на Батьківщині, більше не можна!

Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії

На цьому тлі глава держави просить співвітчизників висловлювати свою позицію.

За її словами, це можна робити на абсолютно різних майданчиках: у пресі і на телебаченні, в посольствах або навіть у соціальних мережах, або приходити і відстоювати майбутнє своєї країни.

Окрім того, Саломе Зурабішвілі звернула увагу на безпрецедентні масштаби нинішніх проєвропейських протестів. Вона також вимагає у поліцейських "не піднімати руку" на демонстрантів.

Що важливо знати про протести у Грузії

Як уже згадувалося раніше, 28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який де-факто є ставлеником Кремля, оголосив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Про це проросійський політик заявив після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.

Що важливо розуміти, проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств.

На цьому тлі лідерка країни Саломе Зурабішвілі наголосила, що партія влади оголосила війну власному народу.

28 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.

У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

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