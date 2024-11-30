Власти Грузии цинично обвинили в антиправительственных протестах Евросоюз и оппозицию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе лицемерно заявил, что власти страны не допустят сценария украинского Майдана во время митингов протеста.
Главные тезисы
- Премьер-министр Грузии обвинил Евросоюз и оппозицию в провокациях на антиправительственных протестах.
- Протестующие требуют предоставить им эфирное время в СМИ и освещать факты насилия на митингах, борясь за свои права.
- Студенты активно присоединяются к протестам, демонстрируя свою поддержку и возмущение ситуацией в стране.
- Силовики в Грузии преследуют и избивают протестующих, а власти обвиняют их в системном насилии, называя действия силовиков единичными инцидентами.
В Грузии до сих пор боятся украинского Майдана
Премьер цинично возложил ответственность за насилие на проевропейских акциях протеста в Тбилиси на европейских политиков и «агентуру».
По оценке Кобахидзе, в ночь на 30 ноября в Тбилиси полиция предотвратила «нападение на конституционный строй страны» и защитила суверенитет и независимость. Он выразил благодарность сотрудникам и министру МВД Вахтангу Гомелаури.
Грузия свернула с пути евроинтеграции: несогласные протестуют
28 ноября власти Грузии объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтеграции — таких в Грузии согласно последним опросам примерно 90% избирателей.
Масштабные стихийные протесты без лидеров и спикеров продолжаются в разных городах Грузии уже два дня. В Тбилиси демонстрантов разгоняют спецотряды. Против них используют водометы, слезоточивый газ и перечные баллончики.
Силовики преследуют и избивают протестующих, нападают на журналистов. Через две ночи в грузинской столице задержали 150 демонстрантов, 107 — только накануне. Число пострадавших тоже ушло на сотни. В их числе более 20 сотрудников СМИ.
Власти, подводя итоги минувшей ночью, цинично заявили о «системном насилии» со стороны протестующих. Действия силовиков в то же время премьер Ираклий Кобахидзе назвал "единичными инцидентами".
Активисты собрались у здания Общественного вещателя и требуют предоставить им эфирное время, а также освещать факты насилия на митингах.
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