Власти Грузии цинично обвинили в антиправительственных протестах Евросоюз и оппозицию
Категория
Мир
Дата публикации

Власти Грузии цинично обвинили в антиправительственных протестах Евросоюз и оппозицию

Грузия
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Источник:  Эхо Кавказа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе лицемерно заявил, что власти страны не допустят сценария украинского Майдана во время митингов протеста.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Грузии обвинил Евросоюз и оппозицию в провокациях на антиправительственных протестах.
  • Протестующие требуют предоставить им эфирное время в СМИ и освещать факты насилия на митингах, борясь за свои права.
  • Студенты активно присоединяются к протестам, демонстрируя свою поддержку и возмущение ситуацией в стране.
  • Силовики в Грузии преследуют и избивают протестующих, а власти обвиняют их в системном насилии, называя действия силовиков единичными инцидентами.

В Грузии до сих пор боятся украинского Майдана

В отличие от Украины 2013 года, Грузия — независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия — это государство и не допустит этого, — заявил Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.

Премьер цинично возложил ответственность за насилие на проевропейских акциях протеста в Тбилиси на европейских политиков и «агентуру».

Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена ​​в виде четырех политических партий.

Ираклий Кобохиде

Ираклий Кобохиде

Премьер-министр Грузии

По оценке Кобахидзе, в ночь на 30 ноября в Тбилиси полиция предотвратила «нападение на конституционный строй страны» и защитила суверенитет и независимость. Он выразил благодарность сотрудникам и министру МВД Вахтангу Гомелаури.

Грузия свернула с пути евроинтеграции: несогласные протестуют

28 ноября власти Грузии объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтеграции — таких в Грузии согласно последним опросам примерно 90% избирателей.

Масштабные стихийные протесты без лидеров и спикеров продолжаются в разных городах Грузии уже два дня. В Тбилиси демонстрантов разгоняют спецотряды. Против них используют водометы, слезоточивый газ и перечные баллончики.

Протесты в Грузии

Силовики преследуют и избивают протестующих, нападают на журналистов. Через две ночи в грузинской столице задержали 150 демонстрантов, 107 — только накануне. Число пострадавших тоже ушло на сотни. В их числе более 20 сотрудников СМИ.

Власти, подводя итоги минувшей ночью, цинично заявили о «системном насилии» со стороны протестующих. Действия силовиков в то же время премьер Ираклий Кобахидзе назвал "единичными инцидентами".

Активисты собрались у здания Общественного вещателя и требуют предоставить им эфирное время, а также освещать факты насилия на митингах.

Также акция проходит возле Тбилисского государственного университета. Студенты пришли в вуз с фотографиями пострадавших от силового разгона акций.

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