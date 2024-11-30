Влада Грузії цинічно звинуватила в антиурядових протестах Євросоюз та опозицію

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе лицемірно заявив, що влада країни не допустить сценарію українського Майдану під час мітингів протесту.
Головні тези:
- Влада Грузії звинуватила Євросоюз та опозицію у провокаціях під час протестів проти скасування переговорів з ЄС.
- Прем'єр Грузії виправдовує дії силовиків як поодинокі інциденти, тоді як громадськість вважає це системним насильством.
- Протестувальники вимагають надати їм ефірний час у медіа та висвітлювати факти насильства на мітингах, борючись за свої права.
- Студенти Грузії активно долучаються до протестів, демонструючи свою підтримку та обурення щодо ситуації в країні.
У Грузії досі лякаються українського Майдану
Прем'єр цинічно поклав відповідальність за насильство на проєвропейських протестних акціях у Тбілісі на європейських політиків та «агентуру».
За оцінкою Кобахідзе, у ніч проти 30 листопада у Тбілісі поліція запобігла «нападу на конституційний лад країни» і захистила суверенітет і незалежність. Він висловив подяку співробітникам та міністру МВС Вахтангу Гомелаурі.
Грузія звернула зі шляху євроінтеграції: незгодні протестують
28 листопада влада Грузії оголосила про зняття з порядку денного до 2028 року питання відкриття переговорів про вступ країни до Євросоюзу.
Це очікувано викликало різку реакцію прихильників євроінтеграції — таких у Грузії, згідно з останніми опитуваннями, приблизно 90% виборців.
Масштабні стихійні протести без лідерів та спікерів тривають у різних містах Грузії вже два дні. У Тбілісі демонстрантів розганяють спецзагони. Проти них використовують водомети, сльозогінний газ та перцеві балончики.
Силовики переслідують та б'ють протестувальників, нападають на журналістів. За дві ночі у грузинській столиці затримали 150 демонстрантів, 107 — лише напередодні. Число постраждалих також пішло на сотні. Серед них понад 20 співробітників ЗМІ.
Влада, підбиваючи підсумки минулої ночі, цинічно заявила про «системне насильство» з боку протестувальників. Дії силовиків водночас прем'єр Іраклій Кобахідзе назвав "поодинокими інцидентами".
Активісти наразі зібралися біля будівлі Суспільного мовника та вимагають надати їм ефірний час, а також висвітлювати факти насильства на мітингах.
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