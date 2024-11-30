Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе лицемірно заявив, що влада країни не допустить сценарію українського Майдану під час мітингів протесту.

У Грузії досі лякаються українського Майдану

На відміну від України 2013 року, Грузія — незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія — це держава і не допустить цього, — заявив Кобахідзе на сьогоднішньому брифінгу. Поширити

Прем'єр цинічно поклав відповідальність за насильство на проєвропейських протестних акціях у Тбілісі на європейських політиків та «агентуру».

Основна відповідальність за вчорашній насильницький мітинг лежить на відповідних європейських політиках і бюрократах, на місцевій агентурі, п'ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій. Іраклій Кобахідзе Прем'єр-міністр Грузії

За оцінкою Кобахідзе, у ніч проти 30 листопада у Тбілісі поліція запобігла «нападу на конституційний лад країни» і захистила суверенітет і незалежність. Він висловив подяку співробітникам та міністру МВС Вахтангу Гомелаурі.

Грузія звернула зі шляху євроінтеграції: незгодні протестують

28 листопада влада Грузії оголосила про зняття з порядку денного до 2028 року питання відкриття переговорів про вступ країни до Євросоюзу.

Це очікувано викликало різку реакцію прихильників євроінтеграції — таких у Грузії, згідно з останніми опитуваннями, приблизно 90% виборців.

Масштабні стихійні протести без лідерів та спікерів тривають у різних містах Грузії вже два дні. У Тбілісі демонстрантів розганяють спецзагони. Проти них використовують водомети, сльозогінний газ та перцеві балончики.

Протести у Грузії

Силовики переслідують та б'ють протестувальників, нападають на журналістів. За дві ночі у грузинській столиці затримали 150 демонстрантів, 107 — лише напередодні. Число постраждалих також пішло на сотні. Серед них понад 20 співробітників ЗМІ.

Влада, підбиваючи підсумки минулої ночі, цинічно заявила про «системне насильство» з боку протестувальників. Дії силовиків водночас прем'єр Іраклій Кобахідзе назвав "поодинокими інцидентами".

Активісти наразі зібралися біля будівлі Суспільного мовника та вимагають надати їм ефірний час, а також висвітлювати факти насильства на мітингах.