У Грузії затримали одного з лідерів опозиції

В Грузії затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту у Тбілісі.

Що відомо про затримання Зураба Гірчі Джапарідзе

Як зазначається, перед затриманням між поліцією та учасниками протесту відбулася словесна перепалка.

Протестувальники перекрили дорогу, використовуючи сміттєві урни, що змусило поліцію втрутитися. Внаслідок цього було затримано кількох учасників акції, серед яких і Джапарідзе. Деталі інциденту залишаються невідомими, оскільки правоохоронці поки що не надали коментарів щодо ситуації.

Напередодні біля будівлі грузинського парламенту розпочалася чергова антиурядова акція, яка тривала протягом всієї ночі.

На ранок поліція відтіснила мітингувальників із центрального проспекту Руставелі.

Протести у Грузії: що важливо знати

28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який є проросійським політиком, повідомив про відмову влади країни від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Як відомо, це сталося після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.

На цьому тлі лідерка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Того ж дня у центрі грузинської столиці зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.