Протести в Грузії. Країни Балтії введуть санкції проти відповідальних за розгін активістів

Латвія, Литва та Естонія анонсували санкції у відповідь на жорстокий розгін мирних мітингувальників у Грузії. Під санкції зокрема потрапив глава МВС.

Що відомо про санкції країн Балтії

Як повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, балтійські країни не вітають у себе «противників демократії» та «порушників прав людини».

The three Baltic States jointly agreed to impose national sanctions against those who suppressed legitimate protests in #Georgia.



Opponents of democracy & violators of human rights are not welcome in our countries.

🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇬🇪 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 1, 2024

За даними грузинського видання, під санкції Латвії, Литви та Естонії потрапив, зокрема, очільник МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі.

Під санкціями балтійських держав опинилися «всі відповідальні за розгін акцій протесту посадовці». Обмежувальні заходи передбачають, серед іншого, заборону на в’їзд на територію Латвії, Литви та Естонії. Поширити

Що важливо знати про протести у Грузії

Як уже згадувалося раніше, 28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який де-факто є ставлеником Кремля, оголосив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Про це проросійський політик заявив після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.

Що важливо розуміти, проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств.

На цьому тлі лідерка країни Саломе Зурабішвілі наголосила, що партія влади оголосила війну власному народу.

28 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.

У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів. Поширити

Грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі публічно звернулася до співвітчизників, які проживають у Європі та Америці. Очільниця держави просить їх висловити свою позицію щодо подій, що розвиваються в Грузії.