Україна введе санкції проти уряду Грузії — що відомо

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку санкцій у звʼязку з діями нинішньої грузинської влади.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський анонсував готовність ввести санкції проти уряду Грузії через його дії, які спрямовані на залежність від Росії.
- Україна готує юридичну відповідь на дії грузинської влади та спільні дії з партнерами стосовно конкретних заходів.
- Країни Балтії, зокрема Литва, вже ввели санкції проти грузинських чиновників через розгін протестів.
- У санкційний список потрапили 11 осіб, серед яких засновник партії 'Грузинська мрія' та керівники грузинського МВС.
- Основна мета санкцій полягає в обмеженні можливості перебування в країнах Балтії для осіб із грузинської влади, які сприяли розгону протестів.
Україна підготує юридичну відповідь на дії влади Грузії
Про це Президент сказав у вечірньому зверненні.
Зеленський заявив, що "сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії", наголосивши, що ця проблема стосується не лише цієї держави.
Глава держави анонсував, що Київ готує "юридичну реакцію" та спільно з партнерами щодо конкретних дій.
Доручив підготувати відповідні санкційні рішення, — уточнив Зеленський.
У Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.
Країни Балтії ввели санкції проти грузинських можновладців через розгін протестів
Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.
Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.
У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:
перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;
заступник голови МВС Йосеб Челідзе;
заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;
заступник голови МВС Георгій Бутхузі;
голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);
заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);
заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;
директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;
директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.
Вказаним особам заборонили в'їзд у Литву, Латвію та Естонію.
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