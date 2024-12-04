Україна введе санкції проти уряду Грузії — що відомо

Україна підготує юридичну відповідь на дії влади Грузії

Про це Президент сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський заявив, що "сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії", наголосивши, що ця проблема стосується не лише цієї держави.

Це просто ганебно, на які речі вони (грузинська влада — ред.) йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави анонсував, що Київ готує "юридичну реакцію" та спільно з партнерами щодо конкретних дій.

Доручив підготувати відповідні санкційні рішення, — уточнив Зеленський.

У Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.

Країни Балтії ввели санкції проти грузинських можновладців через розгін протестів

Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.

Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.

У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:

перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;

заступник голови МВС Йосеб Челідзе;

заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;

заступник голови МВС Георгій Бутхузі;

голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;

директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;

директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.

Вказаним особам заборонили в'їзд у Литву, Латвію та Естонію.