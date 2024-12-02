Країни Балтії ввели санкції проти олігарха Іванішвілі та топсиловиків Грузії

Санкції за силове придушення протестів у Грузії запроваджені Литвою, Латвією та Естонією. Ці країни заборонили в'їзд у країну почесному голові «Грузинської мрії» Бідзіні Іванішвілі та керівництву МВС Грузії.

Країни Балтії ввели санкції проти грузинських можновладців через розгін протестів

Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в X (Twitter).

Denied entry into Lithuania due to their responsibility for human rights abuses:

Bidzina Ivanishvili

Vakhtang Gomelauri

Shalva Bedoidze

Ioseb Chelidze

Aleksandre Darakhvelidze

Giorgi Butkhuzi

Zviad Kharazishvili

Mileri Lagazauri

Mirza Kezevadze

Vaja Siradze

Teimuraz Kupatadze — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 2, 2024

Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.

У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:

перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;

заступник голови МВС Йосеб Челідзе;

заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;

заступник голови МВС Георгій Бутхузі;

голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;

директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;

директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.

Вказаним особам заборонили в'їзд у Литву, Латвію та Естонію.

Що відомо про санкції країн Балтії

1 грудня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що балтійські країни не вітають у себе «противників демократії» та «порушників прав людини».

За даними грузинського видання, під санкції Латвії, Литви та Естонії потрапив, зокрема, очільник МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі.