Страны Балтии ввели санкции против олигарха Иванишвили и топ-силовиков Грузии

Санкции за силовое подавление протестов в Грузии введены Литвой, Латвией и Эстонией. Эти страны запретили въезд в страну почетному главе «Грузинской мечты» Бидзини Иванишвили и руководству МВД Грузии.
Главные тезисы
- Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против олигарха Иванишвили и топ-силовиков Грузии из-за силового подавления протестов в стране.
- Балтийские страны подчеркнули, что не приветствуют противников демократии и нарушителей прав человека в Грузии.
- Санкции включают запрет на въезд 11 чиновников МВД Грузии в Литву, Латвию и Эстонию.
Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов
Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в X (Twitter).
Denied entry into Lithuania due to their responsibility for human rights abuses:— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 2, 2024
Bidzina Ivanishvili
Vakhtang Gomelauri
Shalva Bedoidze
Ioseb Chelidze
Aleksandre Darakhvelidze
Giorgi Butkhuzi
Zviad Kharazishvili
Mileri Lagazauri
Mirza Kezevadze
Vaja Siradze
Teimuraz Kupatadze
Санкции ввели против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.
В санкционный список попало руководство грузинского МВД:
первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;
заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;
заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;
заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;
глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;
директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;
директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.
Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
Что известно о санкциях стран Балтии
1 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что балтийские страны не приветствуют у себя «противников демократии» и «нарушителей прав человека».
По данным грузинского издания, под санкции Латвии, Литвы и Эстонии попал, в частности глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
Под санкциями балтийских государств оказались «все ответственные за разгон акций протеста чиновники». Ограничительные меры предусматривают, в частности, запрет на въезд на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.
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