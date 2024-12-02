Страны Балтии ввели санкции против олигарха Иванишвили и топ-силовиков Грузии
Категория
Мир
Дата публикации

Страны Балтии ввели санкции против олигарха Иванишвили и топ-силовиков Грузии

Иванишвили
Читати українською
Источник:  online.ua

Санкции за силовое подавление протестов в Грузии введены Литвой, Латвией и Эстонией. Эти страны запретили въезд в страну почетному главе «Грузинской мечты» Бидзини Иванишвили и руководству МВД Грузии.

Главные тезисы

  • Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против олигарха Иванишвили и топ-силовиков Грузии из-за силового подавления протестов в стране.
  • Балтийские страны подчеркнули, что не приветствуют противников демократии и нарушителей прав человека в Грузии.
  • Санкции включают запрет на въезд 11 чиновников МВД Грузии в Литву, Латвию и Эстонию.

Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в X (Twitter).

Санкции ввели против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

  • первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

  • заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

  • заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

  • заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

  • глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

  • директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

  • директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

Что известно о санкциях стран Балтии

1 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что балтийские страны не приветствуют у себя «противников демократии» и «нарушителей прав человека».

По данным грузинского издания, под санкции Латвии, Литвы и Эстонии попал, в частности глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Под санкциями балтийских государств оказались «все ответственные за разгон акций протеста чиновники». Ограничительные меры предусматривают, в частности, запрет на въезд на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Тбилиси протестующие построили баррикады перед парламентом — видео
Тбилиси
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Протесты в Грузии. Страны Балтии введут санкции против ответственных за разгон активистов
Протесты в Грузии. Страны Балтии введут санкции против ответственных за разгон активистов
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пророссийский премьер Грузии цинично поблагодарил силовиков за разгон протестов
Пророссийский премьер Грузии цинично поблагодарил силовиков за разгон протестов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?