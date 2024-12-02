Страны Балтии ввели санкции против олигарха Иванишвили и топ-силовиков Грузии

Санкции за силовое подавление протестов в Грузии введены Литвой, Латвией и Эстонией. Эти страны запретили въезд в страну почетному главе «Грузинской мечты» Бидзини Иванишвили и руководству МВД Грузии.

Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в X (Twitter).

Denied entry into Lithuania due to their responsibility for human rights abuses:

Bidzina Ivanishvili

Vakhtang Gomelauri

Shalva Bedoidze

Ioseb Chelidze

Aleksandre Darakhvelidze

Giorgi Butkhuzi

Zviad Kharazishvili

Mileri Lagazauri

Mirza Kezevadze

Vaja Siradze

Teimuraz Kupatadze — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 2, 2024

Санкции ввели против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

Что известно о санкциях стран Балтии

1 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что балтийские страны не приветствуют у себя «противников демократии» и «нарушителей прав человека».

По данным грузинского издания, под санкции Латвии, Литвы и Эстонии попал, в частности глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.