Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков за жестокое подавление протестов, сопровождавшихся столкновениями и задержаниями. Он также отметил, что протесты были профинансированы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков за "хорошо проделанную работу"

В частности, Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и правоохранителей за их работу во время очередного разгона протестов в Тбилиси, заявив, что полиция "действовала лучше, чем в странах США и Европы".

Спасибо господину Вахтангу Гомелаури, лично ему и каждому полицейскому. Их роль в управлении этими процессами была особенной и очень важной. Спасибо за терпение. Мы знаем много случаев, когда полицейские вынуждены были терпеть провокации, — сказал премьер. Поделиться

Он также повторил свой тезис о том, что акции протеста якобы были предварительно скоординированы посредством "иностранного финансирования".

Что важно знать о протестах в Грузии

Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.

Что важно понимать, против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.

На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что партия власти объявила войну собственному народу.

28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.

В результате протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали среди них журналистов и их технику. Акции продолжились вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих. Поделиться

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили публично обратился к соотечественникам, проживающим в Европе и Америке. Глава государства просит их высказать свою позицию по поводу событий, развивающихся в Грузии.