Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков за жестокое подавление протестов, сопровождавшихся столкновениями и задержаниями. Он также отметил, что протесты были профинансированы.
Главные тезисы
- Пророссийский премьер Грузии цинично поблагодарил силовиков за подавление протестов, считая их действия хорошо проработанными.
- Протесты в Грузии сопровождались жестокими столкновениями и задержаниями, которые вызвали негодование общественности.
- Лидер страны Саломе Зурабишвили считает, что партия власти объявила войну собственному народу после решения об отказе от переговоров с ЕС.
- Пророссийский политик Ираклий Кобахидзе выступил против резолюции Европарламента по результатам выборов в Грузии.
- Во время разгона протестов в Тбилиси силовики применили насилие против митингующих и журналистов, что вызвало возмущение у общественности.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков за "хорошо проделанную работу"
В частности, Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и правоохранителей за их работу во время очередного разгона протестов в Тбилиси, заявив, что полиция "действовала лучше, чем в странах США и Европы".
Он также повторил свой тезис о том, что акции протеста якобы были предварительно скоординированы посредством "иностранного финансирования".
Что важно знать о протестах в Грузии
Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".
Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.
Что важно понимать, против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.
На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что партия власти объявила войну собственному народу.
28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили публично обратился к соотечественникам, проживающим в Европе и Америке. Глава государства просит их высказать свою позицию по поводу событий, развивающихся в Грузии.
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