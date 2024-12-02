Проросійський прем'єр Грузії цинічно подякував силовикам за розгін протестів

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе подякував силовикам за жорстоке придушення протестів, які супроводжувалися сутичками та затриманнями. Він також зазначив, що протести були профінансовані.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе подякував силовикам за "добре пророблену роботу"

Зокрема Кобахідзе подякував міністру внутрішніх справ Вахтангу Гомелаурі та правоохоронцям за їхню роботу під час чергового розгону протестів у Тбілісі, заявивши, що поліція “діяла краще, ніж у країнах США та Європи”.

Дякую пану Вахтангу Гомелаурі, особисто йому та кожному поліцейському. Їхня роль у керуванні цими процесами була особливою та дуже важливою. Дякую за терпіння. Ми знаємо багато випадків, коли поліцейські змушені були терпіти провокації, — сказав прем'єр. Поширити

Він також повторив свою тезу про те, що акції протесту нібито були заздалегідь скоординовані за допомогою "іноземного фінансування".

Що важливо знати про протести у Грузії

Як уже згадувалося раніше, 28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який де-факто є ставлеником Кремля, оголосив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Про це проросійський політик заявив після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.

Що важливо розуміти, проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств.

На цьому тлі лідерка країни Саломе Зурабішвілі наголосила, що партія влади оголосила війну власному народу.

28 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.

У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів. Поширити

Грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі публічно звернулася до співвітчизників, які проживають у Європі та Америці. Очільниця держави просить їх висловити свою позицію щодо подій, що розвиваються в Грузії.