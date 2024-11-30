В Тбилиси протестующие построили баррикады перед парламентом — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Тбилиси протестующие построили баррикады перед парламентом — видео

Тбилиси
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Источник:  Эхо Кавказа

В столице Грузии вечером 30 ноября продолжается многотысячный митинг у парламента. Участники акции протеста начали возводить баррикады.

Главные тезисы

  • Протестующие у парламента в Тбилиси строят баррикады, выражая протест в связи с результатами парламентских выборов и требуя проведение новых выборов.
  • Оппозиционные партии в Грузии требуют освободить задержанных демонстрантов и провести новые выборы, обвиняя власть в насилии против мирных демонстрантов.
  • Международное сообщество призывается осудить насилие в отношении протестующих, не признавать фальсификацию выборов и принять контрмеры.

В Тбилиси уже возводят баррикады

Антиправительственный митинг в поддержку евроинтеграции набирает обороты.

Демонстранты выбивают окна в помещении парламента, сообщает корреспондент "Эха Кавказа" Хатиа Хасаиа.

Протестующие уже построили баррикады у здания парламента.

Четыре грузинских оппозиционных партии, не признающих результатов парламентских выборов, выступили с совместным заявлением. Они обещают противостоять «организованному властями систематическому насилию против мирных демонстрантов и журналистов».

Все задержанные демонстранты должны быть немедленно уволены. Совместными, скоординированными усилиями мы боремся на улицах вместе с грузинским народом за спасение нашего общего государства.

Между тем, в заявлении также отмечается, что выход из ситуации — проведение новых выборов в условиях новой избирательной администрации и политически нейтральных правоохранительных и других государственных органов.

В то же время мы призываем международное сообщество осудить систематическое насилие в отношении мирных демонстрантов, сделать четкие заявления о непризнании результатов фальсифицированных выборов и принять эффективные контрмеры.

В Грузии до сих пор пугаются украинского Майдана

В отличие от Украины 2013 года, Грузия — независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия — это государство и не допустит этого, — заявил Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.

Премьер цинично возложил ответственность за насилие на проевропейских акциях протеста в Тбилиси на европейских политиков и «агентуру».

Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена ​​в виде четырех политических партий.

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