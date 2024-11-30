В Тбилиси протестующие построили баррикады перед парламентом — видео

В столице Грузии вечером 30 ноября продолжается многотысячный митинг у парламента. Участники акции протеста начали возводить баррикады.
Главные тезисы
- Протестующие у парламента в Тбилиси строят баррикады, выражая протест в связи с результатами парламентских выборов и требуя проведение новых выборов.
- Оппозиционные партии в Грузии требуют освободить задержанных демонстрантов и провести новые выборы, обвиняя власть в насилии против мирных демонстрантов.
- Международное сообщество призывается осудить насилие в отношении протестующих, не признавать фальсификацию выборов и принять контрмеры.
В Тбилиси уже возводят баррикады
Антиправительственный митинг в поддержку евроинтеграции набирает обороты.
Протестующие уже построили баррикады у здания парламента.
Четыре грузинских оппозиционных партии, не признающих результатов парламентских выборов, выступили с совместным заявлением. Они обещают противостоять «организованному властями систематическому насилию против мирных демонстрантов и журналистов».
Все задержанные демонстранты должны быть немедленно уволены. Совместными, скоординированными усилиями мы боремся на улицах вместе с грузинским народом за спасение нашего общего государства.
Между тем, в заявлении также отмечается, что выход из ситуации — проведение новых выборов в условиях новой избирательной администрации и политически нейтральных правоохранительных и других государственных органов.
В Грузии до сих пор пугаются украинского Майдана
В отличие от Украины 2013 года, Грузия — независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия — это государство и не допустит этого, — заявил Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.
Премьер цинично возложил ответственность за насилие на проевропейских акциях протеста в Тбилиси на европейских политиков и «агентуру».
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