В Тбилиси протестующие построили баррикады перед парламентом — видео

В Тбилиси уже возводят баррикады

Антиправительственный митинг в поддержку евроинтеграции набирает обороты.

Демонстранты выбивают окна в помещении парламента, сообщает корреспондент "Эха Кавказа" Хатиа Хасаиа. Поделиться

Протестующие уже построили баррикады у здания парламента.

Четыре грузинских оппозиционных партии, не признающих результатов парламентских выборов, выступили с совместным заявлением. Они обещают противостоять «организованному властями систематическому насилию против мирных демонстрантов и журналистов».

Все задержанные демонстранты должны быть немедленно уволены. Совместными, скоординированными усилиями мы боремся на улицах вместе с грузинским народом за спасение нашего общего государства.

Между тем, в заявлении также отмечается, что выход из ситуации — проведение новых выборов в условиях новой избирательной администрации и политически нейтральных правоохранительных и других государственных органов.

В то же время мы призываем международное сообщество осудить систематическое насилие в отношении мирных демонстрантов, сделать четкие заявления о непризнании результатов фальсифицированных выборов и принять эффективные контрмеры. Поделиться

В Грузии до сих пор пугаются украинского Майдана

В отличие от Украины 2013 года, Грузия — независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия — это государство и не допустит этого, — заявил Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.

Премьер цинично возложил ответственность за насилие на проевропейских акциях протеста в Тбилиси на европейских политиков и «агентуру».