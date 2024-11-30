У Тбілісі протестувальники звели барикади перед парламентом — відео

У столиці Грузії ввечері 30 листопада продовжується багатотисячний мітинг біля парламенту. Учасники акції протесту почали зводити барикади.
Головні тези:
- Протести в Тбілісі — це багатотисячний мітинг на підтримку євроінтеграції та протест проти результатів парламентських виборів.
- Опозиційні партії вимагають відпустити всіх затриманих демонстрантів та провести нові вибори у країні.
- Протестувальники зводять барикади та закликають міжнародну спільноту засудити насильство проти мирних демонстрантів.
У Тбілісі вже зводять барикади
Антиурядовий мітинг на підтримку євроінтеграції набирає обертів.
Протестувальники вже звели барикади поблизу будівлі парламенту.
Чотири грузинські опозиційні партії, які не визнають результатів парламентських виборів, виступили із спільною заявою. Вони обіцяють протистояти «організованому владою систематичному насильству проти мирних демонстрантів та журналістів».
Всі затримані демонстранти мають бути негайно звільнені. Спільними, скоординованими зусиллями ми боремося на вулицях разом із грузинським народом за порятунок нашої спільної держави. У режимі співпраці ми згодні надавати демонстрантам практичну допомогу, включаючи юридичну, інформаційну та медичну підтримку.
Тим часом у заяві також наголошується, що вихід із ситуації — проведення нових виборів в умовах нової виборчої адміністрації та політично нейтральних правоохоронних та інших державних органів.
У Грузії досі лякаються українського Майдану
На відміну від України 2013 року, Грузія — незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія — це держава і не допустить цього, — заявив Кобахідзе на сьогоднішньому брифінгу.
Прем'єр цинічно поклав відповідальність за насильство на проєвропейських протестних акціях у Тбілісі на європейських політиків та «агентуру».
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