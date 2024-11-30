У Тбілісі протестувальники звели барикади перед парламентом — відео

У Тбілісі вже зводять барикади

Антиурядовий мітинг на підтримку євроінтеграції набирає обертів.

Демонстранти вибивають вікна у приміщенні парламенту, повідомляє кореспондент «Еха Кавказу» Хатіа Хасаїа. Поширити

Протестувальники вже звели барикади поблизу будівлі парламенту.

Чотири грузинські опозиційні партії, які не визнають результатів парламентських виборів, виступили із спільною заявою. Вони обіцяють протистояти «організованому владою систематичному насильству проти мирних демонстрантів та журналістів».

Всі затримані демонстранти мають бути негайно звільнені. Спільними, скоординованими зусиллями ми боремося на вулицях разом із грузинським народом за порятунок нашої спільної держави. У режимі співпраці ми згодні надавати демонстрантам практичну допомогу, включаючи юридичну, інформаційну та медичну підтримку.

Тим часом у заяві також наголошується, що вихід із ситуації — проведення нових виборів в умовах нової виборчої адміністрації та політично нейтральних правоохоронних та інших державних органів.

Водночас ми закликаємо міжнародну спільноту засудити систематичне насильство щодо мирних демонстрантів, зробити чіткі заяви про невизнання результатів фальсифікованих виборів та вжити ефективних контрзаходів. Наша боротьба є спільною і вона триватиме до перемоги грузинської демократії та її європейської перспективи. Поширити

У Грузії досі лякаються українського Майдану

На відміну від України 2013 року, Грузія — незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія — це держава і не допустить цього, — заявив Кобахідзе на сьогоднішньому брифінгу.

Прем'єр цинічно поклав відповідальність за насильство на проєвропейських протестних акціях у Тбілісі на європейських політиків та «агентуру».