Чи застосують США санкції проти влади Грузії за розгін протестів — заява Держдепу
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Чи застосують США санкції проти влади Грузії за розгін протестів — заява Держдепу

Держдеп США
Чи застосують США санкції проти влади Грузії за розгін протестів — заява Держдепу
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США не обговорюватимуть заздалегідь можливість введення нових санкцій проти грузинської влади. Проте у Вашингтоні зазначили, що висловлюють занепокоєння діями Тбілісі.

Головні тези:

  • США висловлюють занепокоєння діями грузинської влади та не виключають можливість введення нових санкцій.
  • Литва вже ввела обмеження для 11 представників грузинської влади через придушення протестів.
  • Держдепартамент США заявив, що не обговорюватимуть можливість нових санкцій заздалегідь, але дії влади Грузії стежать уважно.
  • Можливі обмеження можуть завадити інтеграції країни з Європою та порушити прагнення грузинського народу.
  • Особам, які опинилися під санкціями, заборонено в'їзд у Литву, Латвію та Естонію, що свідчить про серйозність ситуації.

Чи можливі санкції проти влади Грузії від США

На запитання журналістів про ймовірність додаткових санкцій через придушення протестів у Грузії, речник Держдепартаменту США Метью Міллер зазначив, що США оголошують про такі рішення лише після їх прийняття.

Коли ми вирішуємо запровадити санкції, ми робимо це без попередніх обговорень, — підкреслив Метью Міллер.

Міллер нагадав, що Сполучені Штати вже застосували санкції та візові обмеження щодо грузинських посадовців, а також припинили надання фінансової допомоги в розмірі 95 мільйонів доларів.

Але навіть незважаючи на це, ви вже бачили, як ми запровадили санкції проти грузинських урядовців. Ви бачили, як ми запровадили візові обмеження. Ви бачили, як ми вживали інших заходів, щоб призупинити виділення 95 мільйонів доларів, які ми надали грузинському уряду, — зазначив Міллер.

Він додав, що Вашингтон неодноразово висловлював занепокоєння з приводу дій грузинської влади, які можуть завадити подальшій інтеграції країни з Європою, що є прагненням грузинського народу.

Країни Балтії ввели санкції проти грузинських можновладців через розгін протестів

Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.

Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.

У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:

  • перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;

  • заступник голови МВС Йосеб Челідзе;

  • заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;

  • заступник голови МВС Георгій Бутхузі;

  • голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);

  • заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);

  • заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;

  • директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;

  • директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.

Вказаним особам заборонили в'їзд у Литву, Латвію та Естонію.

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