Чи застосують США санкції проти влади Грузії за розгін протестів — заява Держдепу

США не обговорюватимуть заздалегідь можливість введення нових санкцій проти грузинської влади. Проте у Вашингтоні зазначили, що висловлюють занепокоєння діями Тбілісі.
Головні тези:
- США висловлюють занепокоєння діями грузинської влади та не виключають можливість введення нових санкцій.
- Литва вже ввела обмеження для 11 представників грузинської влади через придушення протестів.
- Держдепартамент США заявив, що не обговорюватимуть можливість нових санкцій заздалегідь, але дії влади Грузії стежать уважно.
- Можливі обмеження можуть завадити інтеграції країни з Європою та порушити прагнення грузинського народу.
- Особам, які опинилися під санкціями, заборонено в'їзд у Литву, Латвію та Естонію, що свідчить про серйозність ситуації.
Чи можливі санкції проти влади Грузії від США
На запитання журналістів про ймовірність додаткових санкцій через придушення протестів у Грузії, речник Держдепартаменту США Метью Міллер зазначив, що США оголошують про такі рішення лише після їх прийняття.
Міллер нагадав, що Сполучені Штати вже застосували санкції та візові обмеження щодо грузинських посадовців, а також припинили надання фінансової допомоги в розмірі 95 мільйонів доларів.
Він додав, що Вашингтон неодноразово висловлював занепокоєння з приводу дій грузинської влади, які можуть завадити подальшій інтеграції країни з Європою, що є прагненням грузинського народу.
Країни Балтії ввели санкції проти грузинських можновладців через розгін протестів
Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.
Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.
У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:
перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;
заступник голови МВС Йосеб Челідзе;
заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;
заступник голови МВС Георгій Бутхузі;
голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);
заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);
заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;
директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;
директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.
Вказаним особам заборонили в'їзд у Литву, Латвію та Естонію.
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