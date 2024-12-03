Применят ли США санкции против властей Грузии за разгон протестов — заявление Госдепа

США не будут обсуждать заранее возможность введения новых санкций против грузинских властей. Однако в Вашингтоне отметили, что выражают обеспокоенность действиями Тбилиси.

Возможны ли санкции против властей Грузии от США

На вопрос журналистов о вероятности дополнительных санкций из-за подавления протестов в Грузии, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что США объявляют о таких решениях только после их принятия.

Когда мы решаем ввести санкции, мы делаем это без предварительных обсуждений, подчеркнул Мэтью Миллер. Поделиться

Миллер напомнил, что Соединенные Штаты уже применили санкции и визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, а также прекратили предоставление финансовой помощи в размере 95 миллионов долларов.

Но даже несмотря на это вы уже видели, как мы ввели санкции против грузинских чиновников. Вы видели, как мы ввели визовые ограничения. Вы видели, как мы принимали другие меры, чтобы приостановить выделение 95 миллионов долларов, которые мы предоставили грузинскому правительству, — отметил Миллер. Поделиться

Он добавил, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу действий грузинских властей, которые могут помешать дальнейшей интеграции страны с Европой, что является стремлением грузинского народа.

Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Санкции ввели против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.