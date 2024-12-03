Применят ли США санкции против властей Грузии за разгон протестов — заявление Госдепа

США не будут обсуждать заранее возможность введения новых санкций против грузинских властей. Однако в Вашингтоне отметили, что выражают обеспокоенность действиями Тбилиси.
Главные тезисы
- США выражают обеспокоенность действиями грузинских властей и не исключают возможность введения новых санкций.
- Литва уже ввела ограничения для 11 представителей грузинских властей из-за подавления протестов.
- Госдепартамент США заявил, что не будут обсуждать возможность новых санкций заранее, но действия властей Грузии следят внимательно.
- Возможные ограничения могут помешать интеграции страны с Европой и нарушить стремление грузинского народа.
- Лицам, оказавшимся под санкциями, запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию, что свидетельствует о серьезности ситуации.
Возможны ли санкции против властей Грузии от США
На вопрос журналистов о вероятности дополнительных санкций из-за подавления протестов в Грузии, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что США объявляют о таких решениях только после их принятия.
Миллер напомнил, что Соединенные Штаты уже применили санкции и визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, а также прекратили предоставление финансовой помощи в размере 95 миллионов долларов.
Он добавил, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу действий грузинских властей, которые могут помешать дальнейшей интеграции страны с Европой, что является стремлением грузинского народа.
Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов
Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.
Санкции ввели против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.
В санкционный список попало руководство грузинского МВД:
первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;
заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;
заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;
заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;
глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;
директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;
директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.
Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
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