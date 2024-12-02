МИД Украины осудило силовой разгон мирных протестов в Грузии

Украина осуждает силовой разгон митингов в Грузии Также Украина отвергает попытки грузинских властей втянуть страну во внутриполитические процессы.
Главные тезисы
- Украина осудила силовой разгон мирных протестов в Грузии и отвергла попытки втянуть страну во внутриполитические конфликты.
- МИД Украины поддерживает движение Грузии в сторону ЕС и НАТО, призывая грузинские власти уважать право граждан на мирный протест.
- Насилие против демонстрантов в Грузии не останется без последствий, и грузинские власти должны соблюдать демократические стандарты.
- Украина призывает грузинские власти отказаться от применения насилия против своих граждан и отвечать стремлениям народа к европейской интеграции.
- Требуется внимательное отношение к событиям в Грузии, где протесты начались после решения правительства прекратить движение страны к Европейскому союзу, вызвавшие недовольство грузинского народа.
Украина осуждает действия властей Грузии против митингующих
МИД Украины резко критикует нарушение прав человека и применение силы против мирных демонстрантов в Грузии.
Министерство напомнило, что подобная риторика о "приостановлении", а не сворачивании евроинтеграции уже использовалась политиками в Украине, что привело к известным трагическим событиям.
Украина также отвергает обвинения премьер-министра Грузии по поводу возможного "украинского сценария" протестов.
МИД выразил поддержку грузинским дипломатам, публично выступившим против решения правительства по прекращению переговоров о вступлении в ЕС.
Что важно знать о протестах в Грузии
Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".
Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.
Что важно понимать, против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.
На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что партия власти объявила войну собственному народу.
28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.
Утром 2 декабря в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен" Зураба Джапаридзе, а также несколько журналистов. При этом премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов.
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