МИД Украины осудило силовой разгон мирных протестов в Грузии

Украина осуждает силовой разгон митингов в Грузии Также Украина отвергает попытки грузинских властей втянуть страну во внутриполитические процессы.

Украина осуждает действия властей Грузии против митингующих

МИД Украины резко критикует нарушение прав человека и применение силы против мирных демонстрантов в Грузии.

Насилие не останется без последствий Грузинские власти должны уважать право граждан на мирный протест, особенно учитывая, что причиной протестов стало решение правительства прекратить движение к ЕС, вопреки стремлениям грузинского народа, говорится в заявлении. Поделиться

Министерство напомнило, что подобная риторика о "приостановлении", а не сворачивании евроинтеграции уже использовалась политиками в Украине, что привело к известным трагическим событиям.

Украина также отвергает обвинения премьер-министра Грузии по поводу возможного "украинского сценария" протестов.

Грузинским властям следует прекратить запугивать своих граждан мифическим "украинским сценарием", тогда как сама она реализует на практике "белорусский сценарий". Украина поддерживает демократические преобразования в Грузии и ее движение в ЕС и НАТО, что отвечает интересам грузинского народа Поделиться

МИД выразил поддержку грузинским дипломатам, публично выступившим против решения правительства по прекращению переговоров о вступлении в ЕС.

Мы верим, что европейская интеграция — это путь к стабильности, процветанию и развитию демократических институтов в Грузии. Украина остается непоколебимой в своей солидарности с грузинским народом и поддерживает его стремление к европейскому будущему, подытожили в МИД. Поделиться

Что важно знать о протестах в Грузии

Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.

Что важно понимать, против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.

На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что партия власти объявила войну собственному народу.

28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.

В результате протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали среди них журналистов и их технику. Акции продолжились вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих. Поделиться