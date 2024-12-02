МЗС України засудило силовий розгін мирних протестів у Грузії

Україна засуджує силовий розгін мітингів у Грузії. Також Україна відкидає спроби грузинської влади втягнути країну у внутрішньополітичні процеси.
Головні тези:
- Україна засуджує силовий розгін мирних протестів в Грузії та відкидає спроби втягнути країну у внутрішньополітичні конфлікти.
- МЗС України різко критикує порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії і підтримує рух країни до ЄС та НАТО.
- Україна закликає грузинську владу поважати право громадян на мирний протест та відмовитися від залякування громадян міфічними сценаріями.
- Грузинська влада повинна відмовитися від застосування насильства проти своїх громадян та дотримуватися демократичних стандартів у розвитку країни.
- Україна припускає, що європейська інтеграція є ключем до стабільності та процвітання для Грузії та її народу.
Україна засуджує дії влади Грузії проти мітингувальників
МЗС України різко критикує порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії.
Міністерство нагадало, що подібна риторика про "призупинення", а не згортання євроінтеграції вже використовувалася політиками в Україні, що призвело до відомих трагічних подій.
Україна також відкидає звинувачення прем'єр-міністра Грузії щодо можливого "українського сценарію" протестів.
МЗС висловило підтримку грузинським дипломатам, які публічно виступили проти рішення уряду щодо припинення переговорів про вступ до ЄС.
Що важливо знати про протести у Грузії
Як уже згадувалося раніше, 28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який де-факто є ставлеником Кремля, оголосив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".
Про це проросійський політик заявив після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.
Що важливо розуміти, проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств.
На цьому тлі лідерка країни Саломе Зурабішвілі наголосила, що партія влади оголосила війну власному народу.
28 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.
Зранку 2 грудня у Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної партії "Коаліція змін" Зураба Джапарідзе, а також кілька журналістів. При цьому прем'єр Грузії подякував силовикам за розгін протестів.
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