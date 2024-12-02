МЗС України засудило силовий розгін мирних протестів у Грузії

Україна засуджує силовий розгін мітингів у Грузії. Також Україна відкидає спроби грузинської влади втягнути країну у внутрішньополітичні процеси.

Україна засуджує дії влади Грузії проти мітингувальників

МЗС України різко критикує порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії.

Насильство не залишиться без наслідків. Грузинська влада повинна поважати право громадян на мирний протест, особливо враховуючи, що причиною протестів стало рішення уряду припинити рух до ЄС, всупереч прагненням грузинського народу, — йдеться в заяві. Поширити

Міністерство нагадало, що подібна риторика про "призупинення", а не згортання євроінтеграції вже використовувалася політиками в Україні, що призвело до відомих трагічних подій.

Україна також відкидає звинувачення прем'єр-міністра Грузії щодо можливого "українського сценарію" протестів.

Грузинській владі варто припинити залякувати своїх громадян міфічним “українським сценарієм”, тоді як сама вона реалізує на практиці 'білоруський сценарій'. Україна підтримує демократичні перетворення в Грузії та її рух до ЄС і НАТО, що відповідає інтересам грузинського народу Поширити

МЗС висловило підтримку грузинським дипломатам, які публічно виступили проти рішення уряду щодо припинення переговорів про вступ до ЄС.

Ми віримо, що європейська інтеграція — це шлях до стабільності, процвітання та розвитку демократичних інститутів у Грузії. Україна залишається непохитною у своїй солідарності з грузинським народом і підтримує його прагнення до європейського майбутнього, — підсумували в МЗС. Поширити

Що важливо знати про протести у Грузії

Як уже згадувалося раніше, 28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який де-факто є ставлеником Кремля, оголосив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Про це проросійський політик заявив після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.

Що важливо розуміти, проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств.

На цьому тлі лідерка країни Саломе Зурабішвілі наголосила, що партія влади оголосила війну власному народу.

28 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.

У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів. Поширити