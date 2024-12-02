Полиция снова жестко разогнала протестующих возле парламента Грузии — видео

Грузинские правоохранители около 20:00 2 декабря начали разгон антиправительственного митинга под парламентом. Против митингующих применили перечный газ и водометы.

Под парламентом Грузии разогнали протестующих

Протестующих вытеснили полицейские с прилегающей к парламенту территории. Начались задержания.

Спецназовцы использовали на проспекте Руставели слезоточивый газ.

Сразу после начала разгона митинга протестующие на Руставели женщины просили правоохранителей не применять силу против демонстрантов. В то же время, сотрудники магазина H&M, расположенного в этом месте, предлагали митингующим спрятаться в магазине, чтобы защитить их от возможного задержания.

Часть протестующих остается на проспекте Руставели и после использования слезоточивого газа у многих есть противогазы. Поделиться

По информации корреспондента «Эха Кавказа» Хатии Хасаиа, часть протестующих планирует пройти по набережной к площади Свободы.

Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.