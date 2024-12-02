Полиция снова жестко разогнала протестующих возле парламента Грузии — видео

Грузинские правоохранители около 20:00 2 декабря начали разгон антиправительственного митинга под парламентом. Против митингующих применили перечный газ и водометы.
Главные тезисы
- Полиция в Грузии разогнала антиправительственный митинг под парламентом, используя слезоточивый газ и водометы.
- Санкции были введены странами Балтии в отношении грузинских чиновников из-за разгона протестов, что привело к запрету на въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
- Часть протестующих планирует продолжить протест и направиться к площади Свободы после разгона возле парламента Грузии.
- Спецназовцы полиции применили силу на проспекте Руставели, вытеснив протестующих с прилегающей к парламенту территории, начав задержания.
Под парламентом Грузии разогнали протестующих
Протестующих вытеснили полицейские с прилегающей к парламенту территории. Начались задержания.
Спецназовцы использовали на проспекте Руставели слезоточивый газ.
Сразу после начала разгона митинга протестующие на Руставели женщины просили правоохранителей не применять силу против демонстрантов. В то же время, сотрудники магазина H&M, расположенного в этом месте, предлагали митингующим спрятаться в магазине, чтобы защитить их от возможного задержания.
По информации корреспондента «Эха Кавказа» Хатии Хасаиа, часть протестующих планирует пройти по набережной к площади Свободы.
Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов
Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.
В санкционный список попало руководство грузинского МВД:
первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;
заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;
заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;
заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;
глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;
директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;
директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.
Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
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