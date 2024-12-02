Поліція знову жорстко розігнала протестувальників біля парламенту Грузії — відео

Грузинські правоохоронці близько 20.00 2 грудня почали розгін антиурядового мітингу під парламентом. Проти мітингарів застосували перцевий газ та водомети.

Під парламентом Грузії розігнали протестувальників

Протестувальників витіснили поліцейські з прилеглої до парламенту території. Почалися затримання.

Спецпризначенці використали на проспекті Руставелі сльозогінний газ.

Одразу після початку розгону мітингу протестувальники на Руставелі жінки просили правоохоронців не застосовувати силу проти демонстрантів. Водночас співробітники магазину H&M, розташованого в цьому місці, пропонували мітингувальникам сховатися в магазині, щоб захистити їх від можливого затримання.

Частина протестувальників залишається на проспекті Руставелі і після використання сльозогінного газу, у багатьох є протигази. Поширити

За інформацією кореспондента «Еха Кавказу» Хатії Хасаїа, частина протестувальників планує пройти ходою набережною до площі Свободи.

Країни Балтії ввели санкції проти грузинських можновладців через розгін протестів

Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.

У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:

перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;

заступник голови МВС Йосеб Челідзе;

заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;

заступник голови МВС Георгій Бутхузі;

голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;

директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;

директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.

Вказаним особам заборонили в'їзд у Литву, Латвію та Естонію.