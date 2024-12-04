Украина введет санкции против правительства Грузии — что известно

Украина подготовит юридический ответ на действия властей Грузии

Об этом Президент сказал в вечернем обращении.

Зеленский заявил, что "сегодняшние власти в Грузии толкают страну на очевидную зависимость от России", подчеркнув, что эта проблема касается не только этого государства.

Это просто позорно, на какие вещи они (грузинские власти — ред.) идут сейчас против своего народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства анонсировал, что Киев готовит "юридическую реакцию" и совместно с партнерами по конкретным действиям.

Поручил подготовить соответствующие санкционные решения, — уточнил Зеленский.

В Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.