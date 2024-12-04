Украина введет санкции против правительства Грузии — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Украина введет санкции против правительства Грузии — что известно

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку санкций в связи с действиями нынешних грузинских властей.

Главные тезисы

  • Украина готовится ввести санкции против правительства Грузии в ответ на его действия, направленные на усиление зависимости от России.
  • Страны Балтии, в частности Литва, уже приняли санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов, включив в список 11 человек, в том числе основателя партии 'Грузинская мечта' и руководителей грузинского МВД.
  • Основная цель санкций — ограничить возможность лиц из грузинских властей пребывать в странах Балтии, участвовавших в разгоне протестов.
  • Президент Украины призвал к подготовке юридического ответа на действия властей Грузии, указав на их стремление к зависимости от России.
  • Протесты в Грузии начались после заявления премьера о приостановке вопроса о вступлении в ЕС, что стало поводом для введения санкций со стороны Украины и стран Балтии.

Украина подготовит юридический ответ на действия властей Грузии

Об этом Президент сказал в вечернем обращении.

Зеленский заявил, что "сегодняшние власти в Грузии толкают страну на очевидную зависимость от России", подчеркнув, что эта проблема касается не только этого государства.

Это просто позорно, на какие вещи они (грузинские власти — ред.) идут сейчас против своего народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства анонсировал, что Киев готовит "юридическую реакцию" и совместно с партнерами по конкретным действиям.

Поручил подготовить соответствующие санкционные решения, — уточнил Зеленский.

В Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

  • первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

  • заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

  • заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

  • заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

  • глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

  • директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

  • директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

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