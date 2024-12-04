Украина введет санкции против правительства Грузии — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку санкций в связи с действиями нынешних грузинских властей.
Главные тезисы
- Украина готовится ввести санкции против правительства Грузии в ответ на его действия, направленные на усиление зависимости от России.
- Страны Балтии, в частности Литва, уже приняли санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов, включив в список 11 человек, в том числе основателя партии 'Грузинская мечта' и руководителей грузинского МВД.
- Основная цель санкций — ограничить возможность лиц из грузинских властей пребывать в странах Балтии, участвовавших в разгоне протестов.
- Президент Украины призвал к подготовке юридического ответа на действия властей Грузии, указав на их стремление к зависимости от России.
- Протесты в Грузии начались после заявления премьера о приостановке вопроса о вступлении в ЕС, что стало поводом для введения санкций со стороны Украины и стран Балтии.
Украина подготовит юридический ответ на действия властей Грузии
Об этом Президент сказал в вечернем обращении.
Зеленский заявил, что "сегодняшние власти в Грузии толкают страну на очевидную зависимость от России", подчеркнув, что эта проблема касается не только этого государства.
Глава государства анонсировал, что Киев готовит "юридическую реакцию" и совместно с партнерами по конкретным действиям.
Поручил подготовить соответствующие санкционные решения, — уточнил Зеленский.
В Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.
Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов
Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.
Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.
В санкционный список попало руководство грузинского МВД:
первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;
заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;
заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;
заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;
глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;
директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;
директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.
Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-