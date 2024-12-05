Премʼєр Грузії відреагував на санкції України проти проросійських політиків

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відреагував на запровадження Україною санкцій проти нього та інших грузинських посадовців за розгін протестів. Кобахідзе зокрема назвав цей крок ознакою "складного становища української влади".

Кобахідзе назвав введені санкції “складним становищем української влади”

Як повідомляють грузинські ЗМІ, Іраклій Кобахідзе наголосив, що рішення про введення санкцій проти грузинських посадовців було прийняте “під зовнішнім впливом”.

Він вважає, що таким чином "деякі сили" намагаються ускладнити ситуацію для нової адміністрації США у контексті грузинського регіону. Погіршення відносин між владою України та Грузії, за його словами, є частиною цього плану.

Попри запровадження санкцій, прем’єр зазначив, що уряд Грузії продовжує дотримуватись "режиму односторонньої дружби з Україною". Він підкреслив, що Грузія цінує відносини з українським народом.

Яке б рішення не ухвалювала українська влада, ми залишаємося вірними цій країні та її народу. Ми солідарні з цією країною і її людьми, — заявив Кобахідзе. Поширити

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подякувала Володимиру Зеленському за цей крок і наголосила на загрозі, яку становить Росія для Чорноморського регіону.

I could not say it better. thank you Volodymyr !Russia is trying to get back the control over the Black Sea ! https://t.co/08SOC5y3Am — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 5, 2024

Україна ввела санкції проти влади Грузії за розгін протестів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкції проти проросійської влади Грузії. Зокрема мова йде про експрем'єра Бідзіна Іванішвілі і його поплічників.

Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну. Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі — втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Володимир Зеленський Президент України

До санкційного списку увійшли:

Бідзіна Іванішвілі — експрем'єр-міністр Грузії;

Грігол Лілуашвілі — член парламенту Грузії;

Кахабер Каладзе — грузинський політик та ексфутболіст київського "Дінамо", захисник італійського клубу "Мілан" і національної збірної Грузії. Мер Тбілісі з 13 листопада 2017 року;

Міхаїл Чінчаладзе — голова Апеляційного суду Грузії;

Мамука Мдінарадзе — виконавчий секретар партії "Грузинська мрія";

Вахтанг Гомелаурі — грузинський політик, який раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ і Служби безпеки Грузії з вересня 2019 року;

Отар Парцхаладзе — ексгенпрокурор Грузії, який знаходиться під санкціями США;

Іраклій Рухадзе — власник телекомпанії "Імеді";

Леван Мурусідзе — суддя та член Вищої ради юстиції Грузії;

Віктор Джапарідзе — член парламенту від "Грузинської мрії";

Дімітрі Самхарадзе — член парламенту від "Грузинської мрії"

Гіоргі Хаїндрава — ексміністр;

Іраклій Кобахідзе — грузинський проросійський політик, спікер парламенту Грузії з 18 листопада 2016 по 21 червня 2019 року, прем'єр-міністр Грузії з 8 лютого 2024 року, член парламенту з 2016 року, лідер партії "Грузинська мрія" з 11 січня 2021 року;

Також під обмеження України потрапили: Гіоргі Кобахідзе, Звіад Шаламберідзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукіані, Іраклій Карселадзе, Каха Бекаурі.