Україна ввела санкції проти влади Грузії за розгін протестів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкції проти проросійської влади Грузії. Зокрема мова йде про експрем'єра Бідзіна Іванішвілі і його поплічників.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти проросійської влади Грузії, зокрема проти експрем'єра Бідзіна Іванішвілі та його поплічників.
- Дія санкцій є важливою у міжнародних справах для збереження свободи та недопущення втрати десятиліть для країни.
- Україна закликає своїх партнерів, зокрема Європу та Америку, діяти принципово у схожих ситуаціях.
- Крім України, країни Балтії, такі як Литва, також ввели санкції проти представників грузинської влади у зв'язку з розгоном протестів.
- Особи, які опинилися під санкціями, отримали заборону в'їзду до Литви, Латвії та Естонії.
Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії
Володимир Зеленський наголосив, що важливо, аби партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається.
Країни Балтії також ввели санкції проти грузинських можновладців через розгін протестів
Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.
Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.
У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:
перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;
заступник голови МВС Йосеб Челідзе;
заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;
заступник голови МВС Георгій Бутхузі;
голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);
заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);
заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;
директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;
директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.
Вказаним особам заборонили в'їзд у Литву, Латвію та Естонію.
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