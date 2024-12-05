Україна ввела санкції проти влади Грузії за розгін протестів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкції проти проросійської влади Грузії. Зокрема мова йде про експрем'єра Бідзіна Іванішвілі і його поплічників.

Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії

Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну. Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі — втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський наголосив, що важливо, аби партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається.

Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників — 19 осіб. Саме ті, хто продає інтереси Грузії та людей. І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само — діяти принципово, — зазначив президент України. Поширити

Країни Балтії також ввели санкції проти грузинських можновладців через розгін протестів

Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.

Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.

У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:

перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;

заступник голови МВС Йосеб Челідзе;

заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;

заступник голови МВС Георгій Бутхузі;

голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;

директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;

директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.

Вказаним особам заборонили в'їзд у Литву, Латвію та Естонію.