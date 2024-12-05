Украина ввела санкции против властей Грузии за разгон протестов
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Украина
Дата публикации

Украина ввела санкции против властей Грузии за разгон протестов

Владимир Зеленский
Украина ввела санкции против властей Грузии за разгон протестов
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против пророссийских властей Грузии. В частности речь идет об экспремьере Бидзине Иванишвили и его приспешниках.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийских властей Грузии, в частности против экс-премьера Бидзина Иванишвили и его приспешников.
  • Действие санкций важно в международных делах для сохранения свободы и недопущения потери десятилетий для страны.
  • Украина призывает партнеров, включая Европу и Америку, действовать принципиально в подобных ситуациях, как это сделали и страны Балтии.
  • Санкции также распространились на представителей грузинских властей в Литве, Латвии и Эстонии, запретив им въезд в эти страны.
  • Зеленский подчеркнул важность действий партнеров в международных отношениях и призвал действовать принципиально для защиты интересов и свободы.

Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии

Только подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, сдающей Грузию Путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или отреагировать непринципиально, то дальше — потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о происходящем.

Украина применила санкции против Иванишвили и его подельников — 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же — действовать принципиально, — отметил президент Украины.

Страны Балтии также ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

  • первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

  • заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

  • заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

  • заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

  • глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

  • директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

  • директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

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