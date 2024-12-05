Украина ввела санкции против властей Грузии за разгон протестов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против пророссийских властей Грузии. В частности речь идет об экспремьере Бидзине Иванишвили и его приспешниках.

Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии

Только подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, сдающей Грузию Путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или отреагировать непринципиально, то дальше — потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о происходящем.

Украина применила санкции против Иванишвили и его подельников — 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же — действовать принципиально, — отметил президент Украины. Поделиться

Страны Балтии также ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.