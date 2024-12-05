Украина ввела санкции против властей Грузии за разгон протестов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против пророссийских властей Грузии. В частности речь идет об экспремьере Бидзине Иванишвили и его приспешниках.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийских властей Грузии, в частности против экс-премьера Бидзина Иванишвили и его приспешников.
- Действие санкций важно в международных делах для сохранения свободы и недопущения потери десятилетий для страны.
- Украина призывает партнеров, включая Европу и Америку, действовать принципиально в подобных ситуациях, как это сделали и страны Балтии.
- Санкции также распространились на представителей грузинских властей в Литве, Латвии и Эстонии, запретив им въезд в эти страны.
- Зеленский подчеркнул важность действий партнеров в международных отношениях и призвал действовать принципиально для защиты интересов и свободы.
Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии
Владимир Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о происходящем.
Страны Балтии также ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов
Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.
Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.
В санкционный список попало руководство грузинского МВД:
первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;
заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;
заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;
заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;
глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);
заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;
директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;
директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.
Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
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