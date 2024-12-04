Власти Грузии начали "зачистку" оппозиционеров на фоне антиправительственных протестов — видео

Пророссийское правительство Грузии приступило к жесткому задержанию лидеров оппозиции. Так, 4 декабря полиция задержала в Тбилиси основателя телекомпании "Мтавари" и оппозиционной партии "Ахали", лидера "Коалиции за перемены" Нико Гварамию.

В Грузии начались задержания оппозиционеров

Оппоненты властей Грузии сообщают об обысках в офисах оппозиционных партий. В частности, правоохранители зашли в офисы «Единства-Национального движения» и «Коалиции за перемены».

Основатель телекомпании «Мтавари» и оппозиционная партия «Ахали», лидер «Коалиции за перемены» Ник Гварамия был задержан полицией возле офиса своих союзников — партий «Горчи-больше свободы» и «Дроа» — после того, как представители МВД провели там обыск.

Задержан и член «Коалиции за перемены», активист Гел Хасай.

Ранее полиция зашла в дом администратора фейсбук-платформы "Даитово" Ильи Глонти. Поделиться

«Даитово» — платформа, на которой участники и организаторы акций делятся разной информацией о митингах.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что организации гражданского общества закупают пиротехнику и другое оборудование для протестных акций.

В Грузии после парламентских выборов начались протесты

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Официально на них победила правящая «Грузинская мечта», получившая почти 54% голосов.

Проходной барьер в 5% преодолели еще четыре оппозиционные партии. Все они отказались признавать результаты выборов и входить в парламент. Легитимность парламента не признает и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.

28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.