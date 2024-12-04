Влада Грузії почала "зачистку" опозиціонерів на тлі антиурядових протестів — відео

Проросійський уряд Грузії приступив до жорсткого затримання лідерів опозиції. Так, 4 грудня поліція затримала в Тбілісі засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніко Гварамію.

У Грузії почалися затримання опозиціонерів

Опоненти влади Грузії повідомляють про обшуки в офісах опозиційних партій. Зокрема правоохоронці зайшли до офісів «Єдності-Національного руху» та «Коаліції за зміни».

Засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніка Гварамія було затримано поліцією біля офісу своїх союзників — партій «Гірчі-більше свободи» та «Дроа» — після того, як представники МВС провели там обшук.

Затримано й члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Раніше поліція зайшла до будинку адміністратора фейсбук-платформи "Даїтове" Іллі Глонті. Поширити

«Даїтове» — платформа, на якій учасники та організатори протестних акцій діляться різною інформацією про мітинги.

Раніше прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що організації громадянського суспільства закуповують піротехніку та інше обладнання для протестних акцій. За його словами, опозиціонери і «навіть керівники багатих НУО, які навіть переховуються у своїх кабінетах, не зможуть уникнути встановленої законом відповідальності».

У Грузії після парламентських виборів почалися протести

Вибори до парламенту Грузії відбулися 26 жовтня. Офіційно на них перемогла правляча «Грузинська мрія», яка здобула майже 54% голосів.

Прохідний бар'єр у 5% подолали ще чотири опозиційні партії. Усі вони відмовилися визнавати результати виборів та входити до парламенту. Легітимність парламенту не визнає і президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який де-факто є ставлеником Кремля, оголосив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Про це проросійський політик заявив після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.

28 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.