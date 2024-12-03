"Грузинський легіон" спростував фейки РФ про повернення бійців додому через протести
Категорія
Україна
Дата публікації

"Грузинський легіон" спростував фейки РФ про повернення бійців додому через протести

"Грузинський легіон" спростував фейки РФ про повернення бійців додому через протести
Джерело:  online.ua

Російська пропаганда почала поширювати фейкову інформацію про те, що бійці "Грузинського легіону" нібито залишають Україну через протести у Тбілісі. Проте бійці легіону наголосили на своїй непохитній відданості боротьбі проти РФ.

Головні тези:

  • Бійці “Грузинського легіону” наголошують на своїй непохитній відданості боротьбі проти РФ, відкидаючи фейкові звинувачення Росії про їхнє повернення додому через протести.
  • Учасники легіону беруть участь у захисті України з 2014 року, продовжуючи протистояти російській агресії, і обіцяють залишатися на фронті до досягнення перемоги.
  • Протести в Грузії виникли через рішення грузинського уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС, що викликало обурення серед грузинського народу.
  • Російська пропаганда намагається сконструювати образ Грузії як колаборантів через витрачення великих фінансів на політичний вплив у країні.
  • Грузинський національний легіон має ключове значення для української незалежності та підтримки протистояння російській агресії на території України.

Бійці "Грузинського легіону" спростували фейки РФ про повернення додому

Ми категорично заперечуємо ці безпідставні звинувачення. Хоча ми повністю підтримуємо справедливе обурення грузинського народу щодо рішення грузинського уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС, наша боротьба залишається тут, в Україні, де знаходиться наш спільний ворог.

"Грузинський легіон"

"Грузинський легіон"

Добровольці нагадали, що "Грузинський легіон" бере участь у захисті України з 2014 року і продовжує протистояти російській агресії.

Наша відданість перемозі України є непохитною, і ми залишатимемося на фронті доти, доки ця мета не буде досягнута, — наголосили бійці "Грузинського легіону".

Що важливо знати про протести у Грузії

Як уже згадувалося раніше, 28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який де-факто є ставлеником Кремля, оголосив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Про це проросійський політик заявив після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.

28 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.

У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Зранку 2 грудня у Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної партії "Коаліція змін" Зураба Джапарідзе, а також кілька журналістів. При цьому прем'єр Грузії подякував силовикам за розгін протестів.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.  

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії. 

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.

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