"Грузинський легіон" спростував фейки РФ про повернення бійців додому через протести

Російська пропаганда почала поширювати фейкову інформацію про те, що бійці "Грузинського легіону" нібито залишають Україну через протести у Тбілісі. Проте бійці легіону наголосили на своїй непохитній відданості боротьбі проти РФ.
Головні тези:
- Бійці “Грузинського легіону” наголошують на своїй непохитній відданості боротьбі проти РФ, відкидаючи фейкові звинувачення Росії про їхнє повернення додому через протести.
- Учасники легіону беруть участь у захисті України з 2014 року, продовжуючи протистояти російській агресії, і обіцяють залишатися на фронті до досягнення перемоги.
- Протести в Грузії виникли через рішення грузинського уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС, що викликало обурення серед грузинського народу.
- Російська пропаганда намагається сконструювати образ Грузії як колаборантів через витрачення великих фінансів на політичний вплив у країні.
- Грузинський національний легіон має ключове значення для української незалежності та підтримки протистояння російській агресії на території України.
Бійці "Грузинського легіону" спростували фейки РФ про повернення додому
OFFICIAL STATEMENT— Georgian Legion (@georgian_legion) December 2, 2024
Russian propaganda has recently begun disseminating false claims suggesting that the Georgian Legion plans to return to Georgia and participate in protests.
We categorically deny these baseless accusations. While we fully support the Georgian people’s…
Добровольці нагадали, що "Грузинський легіон" бере участь у захисті України з 2014 року і продовжує протистояти російській агресії.
Що важливо знати про протести у Грузії
Як уже згадувалося раніше, 28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який де-факто є ставлеником Кремля, оголосив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".
Про це проросійський політик заявив після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.
28 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.
Зранку 2 грудня у Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної партії "Коаліція змін" Зураба Джапарідзе, а також кілька журналістів. При цьому прем'єр Грузії подякував силовикам за розгін протестів.
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.
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